Gala por los 26 años de la Asociación Vasca Urrundik en el Teatro 3 de Febrero

Urrundik cumplió 26 años y los celebró con una gala en el Teatro 3 de Febrero

En el marco de los 26 años de la Asociación Vasca Urrundik, se realizó una gala en el Teatro 3 de Febrero, con la participación del ballet "Uniendo Tradiciones".

Una de las bailarinas, Alejandra, contó que es miembro hace cuatro años. "Me gusta ser parte del grupo, es bellísimo todo", dijo ante Elonce.

El ballet está a cargo de los profesores Juan Ariel Milese y Federico del Valle. "Yo me encargo del maquillaje y mi compañero Federico, de los peinados", contó uno de los integrantes. "Cada peinado demanda 10 o 15 minutos. Estamos a cargo del ballet hace un año, que en ese momento está en la sede de Urrundik", marcó del Valle.

En la actualidad el ballet está compuesto por 15 integrantes que ensayan los miércoles en la sede de la asociación.

"Bailamos una zamba. Lo disfrutamos mucho porque cada ensayo, cada encuentro es un compartir, la pasamos bien. Súper agradecidos con la asociación porque nos brinda lo mejor", sostuvo Brenda, una de las integrantes.

Rocío, por su parte, mencionó que es miembro del ballet desde marzo de este año. Otro joven señaló que baila hace años pero es miembro del grupo hace poco tiempo. "Felicito a los profesores", dijo.

Foto: Facebook Asociación Vasca

Juan Carlos Borrás, directivo de Urrundik, agradeció al ballet. "Estamos muy contentos porque han transcurrido 26 años y a lo largo de este tiempo hemos consolidado la entidad y hemos podido difundir nuestra cultura", subrayó.

"Somos argentinos, descendientes de vascos y eso hace que la apertura recepcione actividades como el folklore argentino, tango, guitarra", señaló y mencionó que los talleres se brindan en España 430.

Por su parte, Noelia Terragoni, referente de la música entrerriana, contó: "Es la primera vez que estoy en los festejos de la asociación y estoy muy agradecida de corazón por la invitación".

"Argentina es un crisol de razas y somos la consecuencia de un montón de factores de distintos países y hoy venimos a enaltecer eso. Hacemos folklore pero los instrumentos y las danzas vascos son muy atractivos para el público", aseveró.

"Para mí es un placer hacer lo mío, el folklore", señaló.

La historia de la asociación

Urrundik nació el 2 de abril de 2000, con el fin principal de difundir diferentes aspectos de la cultura vasca. La palabra que da origen a la institución significa, en idioma euskera, “desde lejos”.

Urrundik pone el énfasis en las diversas aristas de la cultura Euskadi, pero siempre desde una mirada local, como nativos paranaenses.

Urrundik es una entidad afiliada a la Federación de Entidades Vasco Argentinas (FEVA) Inscripta en el Registro de Centros Vascos del Gobierno Vasco (Ley 8/1994), que desde hace varios años trabaja en el medio difundiendo la identidad vasca e interactuando con las manifestaciones del arte y la cultura local.