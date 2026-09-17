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Paraná Nueva imagen en un punto turístico

Renovaron las letras corpóreas de Paraná con flores de árboles de la región

Las letras corpóreas de Paraná estrenaron un diseño inspirado en flores de árboles característicos de la región. Jacarandá, lapacho, ceibo y aromito forman parte de la propuesta, que incorporó además una mariposa que funciona como banco, registró Elonce.

17 de Septiembre de 2026
Renovaron las letras corpóreas de Paraná de cara a la primavera.
Renovaron las letras corpóreas de Paraná de cara a la primavera. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

Las letras corpóreas de Paraná estrenaron un diseño inspirado en flores de árboles característicos de la región. Jacarandá, lapacho, ceibo y aromito forman parte de la propuesta, que incorporó además una mariposa que funciona como banco, registró Elonce.

Las letras corpóreas de Paraná fueron renovadas con flores de árboles característicos de la región, en coincidencia con la proximidad de la primavera. El tradicional cartel ubicado en la zona de las barrancas estrenó una imagen que combina elementos de la flora con uno de los puntos panorámicos más visitados de la ciudad.

 

El nuevo diseño incorporó representaciones de las flores del jacarandá, palo borracho, lapacho, aromito, fruto bravo y ceibo. Esta última especie tiene además un significado especial: su flor fue declarada Flor Nacional Argentina.

 

(Elonce)
(Elonce)

 

Otra de las novedades fue la incorporación de una figura de mariposa junto al cartel. La estructura funciona como banco y permite que vecinos y turistas puedan sentarse, descansar o tomarse fotografías con las letras y el paisaje de fondo.

 

Un punto elegido por los visitantes

 

Durante una recorrida de Elonce por el lugar, estudiantes de la Escuela de Educación Técnica Nº 5 "14 de Febrero", de Aranguren, aprovecharon la jornada para conocer este sector de Paraná y fotografiarse junto al renovado cartel.

 

Los alumnos habían llegado a la capital entrerriana como parte de una actividad educativa. "Vinimos con los chicos a compartir un día agradable. Los trajimos por un trabajo de investigación que hicimos en una escuela primaria y, para terminar la jornada, vinimos a pasear", contó Laura, docente de la institución.

 

La profesora destacó las condiciones que encontraron durante su visita. "Nos tocó un día espectacular y notamos la ciudad muy limpia y organizada", expresó a Elonce.

 

Las letras corpóreas de Paraná se vistieron de primavera

 

Una postal junto a las barrancas

 

Los estudiantes también valoraron el paseo y particularmente el paisaje de las barrancas. Algunos ya conocían Paraná, mientras que otros aprovecharon la salida para recorrer distintos sectores junto a sus compañeros.

 

La renovación de las letras sumó así una nueva alternativa para quienes recorren este punto de la capital provincial, habitualmente elegido para fotografías y momentos de descanso al aire libre.

 

Temas:

Paraná primavera letras corpóreas
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