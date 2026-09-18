Entrerrianos muertos en Ruta 12: conductor habría escapado de un control e invadió el carril contrario

Un conductor evadió un control, habría invadido el carril contrario y chocó de frente contra otro automóvil, en un siniestro que dejó tres personas fallecidas sobre la Ruta Nacional 12. Entre las víctimas se encontraban dos entrerrianos.

La tragedia ocurrió el jueves, alrededor de las 13.10, a la altura del kilómetro 1.225, antes del acceso a la zona conocida como Yerbalito, cerca de Villa Olivari, en la provincia de Corrientes.

El choque involucró a un Chevrolet Meriva, conducido por Rafael Domínguez, de 79 años y domiciliado en Berón de Astrada, y un Chevrolet Cruze en el que viajaban Diego Almada y Milagros Agustina Marioni, ambos oriundos de Entre Ríos.

Habría invadido el carril contrario

De acuerdo con las primeras versiones incorporadas a la investigación, Domínguez habría cruzado con el Meriva hacia el carril contrario y colisionó frontalmente contra el Cruze, según publicó Diario Época.

Dos entrerrianos murieron en choque frontal sobre Ruta 12 en Corrientes.-

La violencia del impacto destruyó las partes delanteras de ambos vehículos. Los tres ocupantes murieron prácticamente en el acto y sus cuerpos quedaron atrapados dentro de los habitáculos.

Personal policial, servicios sanitarios y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Villa Olivari e Ituzaingó trabajaron en el lugar. Los cuerpos fueron retirados después de que concluyeran las pericias ordenadas por la Fiscalía.

Había evadido un control policial

Según fuentes vinculadas con el caso, Domínguez había protagonizado momentos antes un incidente en un puesto de control vial, donde no habría respetado la orden policial de detenerse.

Dos entrerrianos murieron en choque frontal sobre Ruta 12 en Corrientes.-

El automóvil no habría sido perseguido, pero se emitió una alerta hacia otros puestos camineros ubicados sobre la ruta. Los efectivos se preparaban para interceptarlo en la intersección de las rutas nacionales 12 y 118.

Sin embargo, el conductor chocó antes de llegar al segundo retén. La secuencia previa al impacto quedó bajo investigación para determinar con precisión qué ocurrió desde la evasión del control hasta la colisión.

Investigan si conducía alcoholizado

También se intentará establecer si el hombre manejaba bajo los efectos del alcohol. Fuentes allegadas a la investigación señalaron que habría tenido antecedentes vinculados con el consumo, aunque ese dato deberá ser confirmado mediante las pericias correspondientes.

Milagros Agustina Marioni, una de las víctimas.-

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente los resultados de estudios toxicológicos o de alcoholemia. Por ese motivo, la eventual intoxicación permanece como una hipótesis y no como un hecho comprobado.

Las autoridades judiciales también analizarán los informes accidentológicos, las marcas sobre la calzada, la ubicación final de los vehículos y eventuales testimonios para reconstruir la mecánica del choque.

Dos víctimas eran de Entre Ríos

En el Chevrolet Cruze viajaban Diego Almada, domiciliado en Cerrito, y Milagros Agustina Marioni, de 26 años y residente en Hernandarias.

Diego Almada, una de las víctimas.-

Domínguez, conductor del Chevrolet Meriva, vivía en la localidad correntina de Berón de Astrada. Los dos conductores y la acompañante fallecieron como consecuencia del impacto.

La muerte de Marioni, estudiante de la Licenciatura en Enfermería, provocó además la declaración de duelo institucional en la Sede Paraná de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UADER).