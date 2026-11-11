Pidieron 18 años y medio de prisión para Pity Álvarez por homicidio

El fiscal federal Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar de cuatro disparos a Cristian Díaz el 12 de julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. El pedido fue presentado este miércoles durante los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados debía ser declarado culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Durante su exposición, sostuvo que el acusado "tuvo una escasa significación por la vida" de la víctima.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la Fiscalía también solicitó que Álvarez sea detenido una vez que finalice su internación involuntaria, en el marco de las medidas vinculadas con su situación judicial.

La defensa de Pity Álvarez presentará sus alegatos el viernes

Tras la exposición de la Fiscalía, el proceso judicial continuará el viernes, cuando los abogados defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro presenten sus alegatos de cierre.

La audiencia se desarrollará ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, integrantes del tribunal encargado de resolver la responsabilidad penal del músico.

El juicio busca determinar las circunstancias del homicidio de Cristian Díaz, ocurrido hace más de ocho años. De acuerdo con la acusación, la víctima recibió cuatro disparos de arma de fuego durante un episodio registrado en el complejo habitacional Cardenal Samoré.

La querella había solicitado una pena menor

El pedido de la Fiscalía superó la condena solicitada por la querella durante los alegatos realizados el pasado 6 de noviembre.

En aquella audiencia, el abogado Fabián Améndola pidió una pena de 11 años y dos meses de prisión para el cantante, también por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Sin embargo, a diferencia del planteo fiscal, el representante de la querella solicitó que la eventual condena fuera cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Además, requirió que Álvarez pudiera realizar salidas laborales destinadas a reparar el daño ocasionado a los particulares damnificados.

De esta manera, el tribunal recibió dos pedidos de condena con diferencias tanto en la duración de la pena como en las condiciones de cumplimiento.

Una vez que la defensa complete sus alegatos, el proceso avanzará hacia las instancias finales, en las que los magistrados deberán determinar si corresponde condenar al músico y, en ese caso, establecer la pena.