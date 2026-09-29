Ordenaron la internación de Pity Álvarez por 90 días

La medida fue adoptada tras una evaluación médica realizada en el Hospital Tornú. El establecimiento deberá informar cada 30 días sobre la evolución del músico.
La Justicia dispuso la internación de Cristian “Pity” Álvarez por un período de 90 días, luego de recibir una evaluación profesional que determinó la necesidad de mantener un tratamiento bajo supervisión médica.
El músico fue evaluado el pasado 23 de septiembre en el Hospital Tornú por profesionales del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma. El informe médico señaló la existencia de un cuadro relacionado con abuso y dependencia de múltiples sustancias psicoactivas, acompañado por una descompensación psicótica aguda y conductas de riesgo. Los profesionales consideraron que existía un “riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”, según consta en la documentación judicial.ç
Tras recibir el informe, el Juzgado Civil Nº4 convalidó la internación de Álvarez en el Hospital Tornú con el objetivo, según expresó la resolución, de garantizar su derecho a la salud y preservar su integridad física y psíquica.
La medida también apunta a posibilitar su recuperación, rehabilitación y posterior reintegración social, de acuerdo con los fundamentos consignados en el expediente.
Además, se estableció que la dirección del Hospital Tornú deberá presentar cada 30 días un informe sobre la evolución del paciente y comunicar cualquier novedad relevante relacionada con su tratamiento.
Cómo continuará el tratamiento
La resolución estableció que deberán implementarse las medidas necesarias para evitar la interrupción del tratamiento. Hasta recibir el alta médica, el músico solamente podrá abandonar el hospital mediante una derivación formal hacia otro establecimiento de salud.
En ese supuesto, el traslado deberá concretarse en ambulancia y con el acompañamiento de un familiar responsable hasta su ingreso efectivo en el nuevo dispositivo asistencial.
Si los profesionales consideran que Álvarez se encuentra en condiciones de ser trasladado, deberá buscarse una vacante en una institución especializada en salud mental y problemáticas de consumo que corresponda a su cobertura médica o tenga convenio con ella.
En caso de que todavía no pueda ser derivado por razones médicas, la resolución ordenó reservar una vacante en un establecimiento adecuado a su diagnóstico y demás condiciones clínicas. Una vez autorizado el traslado por los profesionales, podrá concretarse incluso ante una eventual negativa del paciente, según estableció la resolución judicial.
🚨 PITY ALVAREZ TENÍA QUE CONECTARSE AL JUICIO POR ZOOM Y SE QUISO IR DEL HOSPITAL DONDE ESTABA INTERNADO
- La defensa volvió a pedir la suspensión del debate. pic.twitter.com/4A0I1Cl0eN— Vía Szeta (@mauroszeta) September 29, 2026