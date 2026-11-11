Vuelco fatal en Ruta 14: la mujer fallecida era de Rosario y confirmaron su identidad

El vuelco fatal en Ruta 14 ocurrido durante la madrugada de este miércoles 11 de noviembre dejó como saldo una mujer fallecida y un hombre gravemente herido. El siniestro se registró alrededor de las 4:10, a la altura del kilómetro 100 de la Autovía Artigas, unos 300 metros antes del peaje de Colonia Elía, en el departamento Uruguay.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Blancas Mieres Reyes, de 56 años, oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe. La mujer viajaba junto a su esposo, Miguel Antonio Domingo Vázquez, de 69 años, también domiciliado en esa ciudad.

Ambos se trasladaban en un Peugeot 206 que circulaba en sentido norte-sur cuando, por circunstancias que todavía se investigaban, el conductor perdió el control del automóvil. El vehículo volcó e impactó contra el guardarraíl, quedando sobre la calzada y sus inmediaciones.

Cómo ocurrió el vuelco fatal

El hecho fue advertido por personal de una estación de servicio YPF, que dio aviso a las autoridades. Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron la gravedad del accidente y encontraron a los dos ocupantes fuera del automóvil.

Según el informe oficial, Miguel Antonio Domingo Vázquez fue hallado fuera del Peugeot 206, mientras que, varios metros más atrás, se encontraba el cuerpo de su esposa, ya sin signos vitales, indicaron fuentes policiales a Elonce. La mujer falleció en el lugar como consecuencia de las lesiones sufridas.

El hombre fue asistido por personal sanitario y trasladado a un hospital de la zona. De acuerdo con los primeros reportes, presentaba heridas de gravedad, su estado era reservado y existía riesgo de muerte.

Investigan las causas del accidente

En el lugar intervino personal del Puesto de Control Vial Bella Vista, que realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.

Los investigadores procuraban determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo y la posterior colisión contra el guardarraíl.