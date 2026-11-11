Un auto volcó tras una colisión en pleno centro de Gualeguay y su conductor fue hospitalizado

Un auto Renault 18 volcó tras protagonizar una colisión en Gualeguay, durante la tarde de este miércoles. El siniestro vial ocurrió pasadas las 15, en la intersección de las calles Segundo Gianello y Alem, y motivó la intervención de Bomberos Voluntarios y personal de emergencias.

Según la información brindada, una dotación de bomberos acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un choque que había provocado el vuelco del vehículo. Al arribar, los equipos de emergencia desplegaron las tareas necesarias para asistir al conductor.

Como consecuencia del impacto, el automovilista debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica y fue sometido a una evaluación para determinar la gravedad de las lesiones.

Investigan las circunstancias del vuelco

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del conductor ni se precisaron las circunstancias que desencadenaron la colisión.

Tampoco se informó sobre la participación de otros vehículos o personas lesionadas.