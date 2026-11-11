 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Siniestro vial

Un auto volcó tras una colisión en pleno centro de Gualeguay y su conductor fue hospitalizado

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de las calles Segundo Gianello y Alem, en Gualeguay. Bomberos Voluntarios y personal de emergencias intervinieron para asistir al conductor, quien fue trasladado al hospital local.

11 de Noviembre de 2026
Vuelco en pleno centro.
Vuelco en pleno centro.

El accidente ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de las calles Segundo Gianello y Alem, en Gualeguay. Bomberos Voluntarios y personal de emergencias intervinieron para asistir al conductor, quien fue trasladado al hospital local.

Un auto Renault 18 volcó tras protagonizar una colisión en Gualeguay, durante la tarde de este miércoles. El siniestro vial ocurrió pasadas las 15, en la intersección de las calles Segundo Gianello y Alem, y motivó la intervención de Bomberos Voluntarios y personal de emergencias.

Según la información brindada, una dotación de bomberos acudió al lugar tras recibir un aviso sobre un choque que había provocado el vuelco del vehículo. Al arribar, los equipos de emergencia desplegaron las tareas necesarias para asistir al conductor.

Como consecuencia del impacto, el automovilista debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde recibió atención médica y fue sometido a una evaluación para determinar la gravedad de las lesiones.

Investigan las circunstancias del vuelco

 

Hasta el momento, no trascendieron detalles sobre el estado de salud del conductor ni se precisaron las circunstancias que desencadenaron la colisión.

Tampoco se informó sobre la participación de otros vehículos o personas lesionadas.

Temas:

Gualeguay vuelco Renault 18 accidente de tránsito siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso