Supieron por internet que su padre había muerto y denuncian que la cuidadora se quedó con su casa

Los hijos de un hombre de José Mármol se enteraron por internet de que su padre había muerto. Según denunciaron, una mujer vinculada con él gestionó la cremación sin avisarles y habría tomado el control de su casa, donde ahora se alquilarían habitaciones.

La familia había conocido a la mujer como la persona que supuestamente se ocupaba de asistirlo. Marcelo Castro, uno de los hijos, aseguró que ella nunca cumplió ese rol y que el hombre murió solo en una pensión.

Los familiares dijeron que tampoco pudieron despedirse ni recuperar las cenizas. Su reclamo apunta a reconstruir qué ocurrió tras el fallecimiento y quién intervino en los trámites.

La autorización que la familia pone en duda

En diálogo con Política del Sur, Castro contó cómo les habían presentado a la mujer. “No era la cuidadora, mi papá dijo eso, pero nunca lo cuidó”, sostuvo.

De acuerdo con la denuncia, la mujer habría presentado una supuesta autorización firmada por el fallecido para gestionar la cremación. Los hijos afirman que también habría declarado que el hombre carecía de familiares.

Los hermanos aseguran que nadie se comunicó con ellos antes de que se realizara el procedimiento. Por eso piden que se revise la documentación utilizada y se determine en qué condiciones se autorizó la cremación de su padre.

El reclamo por la casa y las cenizas

La familia también denunció que se estarían alquilando habitaciones de la casa sin su autorización. Pide que se aclare cómo habría quedado el inmueble bajo el control de la mujer y con qué facultades se ofrecieron esos espacios.

Los hijos reclaman, además, las pertenencias del hombre. Quieren que se investiguen tanto la situación de la propiedad como las circunstancias en las que se produjo la muerte.

Entre sus pedidos está la entrega de las cenizas de su padre. Dicen que recuperarlas les permitiría despedirlo tras haberse enterado del fallecimiento por internet.