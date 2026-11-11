La planta del Parque Industrial de Gualeguaychú seguirá funcionando bajo estrictos controles ambientales

El juez federal Hernán Viri reemplazó la clausura de la planta de efluentes del Parque Industrial de Gualeguaychú por controles ambientales permanentes. El INTI deberá realizar 12 muestreos en tres meses y la Secretaría de Ambiente supervisará diariamente las descargas.
El Juzgado Federal de Gualeguaychú sustituyó la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial (PIG) por un sistema de controles ambientales permanentes. La resolución, firmada este miércoles 11 de noviembre por el juez Hernán Viri, permitió la continuidad de las operaciones bajo nuevas exigencias de inspección, muestreo y monitoreo.
La decisión, según publicó R2820, estableció que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) deberá realizar 12 campañas de muestreo durante tres meses, con una frecuencia de cuatro controles mensuales. Los análisis comprenderán tanto los efluentes que ingresan a la planta como aquellos que se descargan después del tratamiento. La primera toma de muestras deberá efectuarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación judicial.
Además, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos tendrá que supervisar diariamente el sistema de monitoreo de efluentes. Por su parte, la Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU) y la Comisión Administradora del Parque Industrial deberán informar, en un plazo de diez días, cómo y cuándo extenderán ese mecanismo a todas las empresas radicadas en el predio.
Los fundamentos de la decisión judicial
El juez Viri consideró que, en las circunstancias actuales, ejecutar el cierre inmediato de la planta “podría ocasionar un perjuicio ambiental de mayor entidad” que aquel que se pretendía evitar con la clausura.
También tuvo en cuenta las inversiones, las mejoras realizadas y la incorporación de herramientas de monitoreo. Sin embargo, aclaró que la continuidad de las actividades dependerá del cumplimiento de las obligaciones ambientales, incluidas las condiciones establecidas para mantener el Certificado Único Ambiental provisorio.
La resolución mencionó entre los antecedentes un análisis realizado sobre una muestra de agua extraída de un curso cercano al establecimiento. El estudio detectó una carga bacteriana significativa y presencia de Escherichia coli, uno de los elementos considerados en las actuaciones judiciales.
La clausura podría volver a ordenarse
El fallo advirtió que la suspensión de la clausura tiene carácter provisorio y que el cierre podrá disponerse nuevamente ante “nuevos episodios contaminantes”, incumplimientos de las medidas establecidas o cualquier circunstancia que represente un riesgo para el ambiente o la salud humana.
De esta manera, la planta podrá continuar funcionando mientras cumpla las condiciones fijadas por el Juzgado Federal. Los resultados de los muestreos del INTI y la fiscalización diaria de la Secretaría de Ambiente serán fundamentales para evaluar su funcionamiento.