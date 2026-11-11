China presentó dos robots humanoides capaces de conducir noticieros e interactuar con el público

China presentó dos robots humanoides capaces de conducir noticieros durante la VII Cumbre Mundial de Medios de Comunicación, realizada en Beijing. Los dispositivos, denominados Xinyan y Xinyu, incorporan inteligencia artificial y fueron diseñados para presentar información periodística frente a las cámaras e interactuar con el público.

La presentación se desarrolló durante el encuentro internacional organizado por la agencia de noticias Xinhua y el Gobierno municipal de Beijing. La cumbre reunió a casi 500 representantes de aproximadamente 330 medios de comunicación, centros de estudios y organismos gubernamentales de 112 países y regiones.

Durante las actividades, difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, se abordó el impacto de los avances tecnológicos en la comunicación masiva y las transformaciones que experimentan los medios de comunicación con la incorporación de inteligencia artificial.

Cómo funcionan los robots presentadores de noticias

Xinyan y Xinyu fueron desarrollados conjuntamente por Xinhua y UBTECH, una empresa china especializada en robótica. El reconocido director cinematográfico Zhang Yimou participó como diseñador principal de sus identidades visuales.

Según sus desarrolladores, se trata de los primeros robots humanoides biónicos concebidos específicamente para presentar noticias. Ambos poseen proporciones humanas a escala real, piel artificial y movimientos faciales que buscan reproducir expresiones naturales.

Su funcionamiento combina inteligencia artificial, procesamiento de información y sistemas de movimiento. Estas capacidades les permiten acceder a contenidos periodísticos, transmitirlos mediante voz y acompañar las presentaciones con gestos y expresiones faciales.

(Agencia NA)

Inteligencia artificial para presentar información

Durante la cumbre, los robots realizaron una demostración ante los asistentes, en la que exhibieron sus capacidades para comunicar noticias frente a las cámaras.

Sus desarrolladores explicaron que incorporan un sistema técnico integrado de control de expresiones que permite acceder a información en tiempo real procedente de fuentes verificadas, con el objetivo de reducir los riesgos de desinformación.

Zhang Yimou reflexionó sobre la integración entre tecnología y arte, y destacó la necesidad de equilibrar el realismo de los robots con la seriedad y profesionalidad que exige la comunicación periodística.

¿Pueden reemplazar a los periodistas?

Qian Tong, directora general del Centro de Nuevos Medios de Xinhua, explicó que los robots fueron concebidos para incorporar nuevas herramientas a las redacciones.

La funcionaria sostuvo que su propósito es apoyar el trabajo de periodistas y editores, no sustituirlos. Entre sus posibles aplicaciones mencionó la lectura de noticias, la presentación de contenidos en distintos idiomas y la interacción con las audiencias.

La presentación de Xinyan y Xinyu mostró una nueva aplicación de la inteligencia artificial en los medios, en un contexto de creciente incorporación de tecnologías automatizadas a la producción y distribución de contenidos informativos.