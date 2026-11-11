Murió Carlos Babington, ídolo de Huracán y mundialista con Argentina

El fútbol argentino despidió este miércoles 11 de noviembre a Carlos Babington, quien murió a los 77 años. Fue uno de los máximos ídolos de Huracán y una de las figuras del equipo de César Luis Menotti que ganó el Torneo Metropolitano de 1973.

Debutó en Primera División en 1969 con la camiseta del Globo. Como mediocampista ofensivo, se destacó por su zurda y su capacidad para generar juego en un equipo que dejó una marca en el fútbol argentino.

Su recorrido también lo llevó a la Selección Argentina. Disputó cinco partidos y marcó un gol en el Mundial de Alemania 1974, en el que el equipo nacional quedó eliminado en la segunda fase.

Del Huracán de Menotti a su retiro en Colombia

Según reseñó TyC Sports, Carlos Babington continuó su carrera en el Wattenscheid, en la segunda división alemana. Regresó a Huracán en 1978 y permaneció en el club hasta 1982.

Después de su segunda etapa en el Globo, jugó para Tampa Bay Rowdies, en Estados Unidos. Su último destino fue Junior de Barranquilla, donde se retiró en 1983.

Los ascensos que consiguió como entrenador

Su carrera como director técnico comenzó en Platense y tuvo cuatro etapas al frente de Huracán. En dos de ellas consiguió el ascenso a Primera División, en las temporadas 1989/90 y 1999/00.

Entre esos dos títulos, Carlos Babington también llevó a Banfield a la máxima categoría. El Taladro ganó el campeonato de segunda división en la temporada 1992/93 bajo su conducción.

Su trayectoria en los bancos incluyó pasos por Racing, River y Chacarita. También dirigió a León de México entre 2001 y 2002.

Su etapa como presidente de Huracán

Babington volvió al club como dirigente y ocupó la presidencia entre 2006 y 2011. Tras dejar el cargo, afrontó junto a su hijo, que había sido secretario general, una causa por presunta administración fraudulenta.

El exdirigente fue sobreseído en una primera instancia, pero esa decisión fue revocada y más adelante se dispuso un embargo. El proceso seguía abierto cuando se refirió públicamente al caso en 2024.

“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo”, contó entonces Carlos Babington. Dijo que seguía visitando Parque Patricios para ver a su hermano y que esperaba una resolución judicial para regresar al Ducó.