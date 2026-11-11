Nacionalidad española: impulsan una reforma para incluir a bisnietos y tataranietos

Una propuesta de reforma de la nacionalidad española busca eliminar los límites generacionales y permitir que bisnietos y tataranietos accedan a la ciudadanía. La iniciativa surgió tras el cierre de la ley de nietos, mientras miles de solicitudes siguen pendientes de resolución.
La nacionalidad española podría ampliar su alcance a bisnietos, tataranietos y descendientes de generaciones posteriores si prospera una reforma del Código Civil impulsada por organizaciones de españoles residentes en el exterior. La iniciativa busca eliminar las restricciones generacionales y establecer un mecanismo permanente para obtener la ciudadanía por descendencia, luego del cierre del plazo de inscripción de la denominada ley de nietos, ocurrido el 22 de octubre de 2025.
La propuesta fue respaldada por la Coalición de Descendientes de Españoles Unidos (CODEU), que presentó un documento fechado el 4 de noviembre y firmado por su vicepresidente, Yeobany Vázquez Pardo. La organización acompañó una iniciativa del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), orientada a modificar las condiciones de transmisión y adquisición de la ciudadanía.
El planteo contempla cambios en cuatro artículos del Código Civil español: el 20, 23, 24 y 26. El objetivo es que los descendientes puedan acreditar su vínculo con un antepasado español sin que la cantidad de generaciones transcurridas constituya un impedimento. Por el momento, se trata de una propuesta y no de una modificación legal vigente.
Qué cambiaría para bisnietos y tataranietos
El principal cambio consistiría en eliminar los límites generacionales para acceder a la nacionalidad por descendencia. De esta manera, el derecho podría extenderse más allá de hijos y nietos, siempre que los interesados puedan demostrar documentalmente su vínculo familiar.
La organización fundamentó su postura en el principio jurídico del ius sanguinis, mediante el cual la nacionalidad se transmite por filiación. En ese sentido, cuestionó que se establezcan diferencias entre descendientes que pueden acreditar un mismo origen familiar.
"El ius sanguinis se fundamenta en la filiación, y la filiación no se diluye por el paso de las generaciones, sino que simplemente se encadena", sostuvo CODEU en el documento.
Qué requisitos deberían cumplir los descendientes
La iniciativa no propone otorgar automáticamente la ciudadanía española a todas las personas que tengan antepasados nacidos en España. Los solicitantes deberían acreditar cada vínculo familiar mediante documentación oficial.
Esto implicaría presentar las certificaciones necesarias para demostrar la cadena de parentesco entre el antepasado español y quien solicita la nacionalidad. Además, sería obligatorio manifestar expresamente la voluntad de adquirir la ciudadanía y completar el procedimiento administrativo correspondiente.
La propuesta también contempla analizar requisitos complementarios, como una declaración de lealtad a la Constitución española o conocimientos básicos de lengua y cultura. Sin embargo, las organizaciones impulsoras consideran que estas condiciones no deberían convertirse en obstáculos discriminatorios.
Una iniciativa presentada ante el Congreso y el Senado
La propuesta de reforma no surgió exclusivamente como consecuencia del vencimiento de la ley de nietos. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior había aprobado la iniciativa durante su pleno celebrado en Asturias, en noviembre de 2023.
Posteriormente, el planteo fue presentado ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el 8 de octubre de 2024. El 25 de marzo de 2025, la presidenta del CGCEE, Violeta Alonso, también expuso sus fundamentos ante la Comisión de Justicia del Senado.
El objetivo de estas gestiones fue avanzar hacia una regulación ordinaria y permanente, que permita acceder a la nacionalidad española sin depender de leyes extraordinarias ni de períodos limitados de inscripción.
Buscan corregir desigualdades históricas
Otro de los puntos centrales de la reforma está relacionado con las diferencias que existieron durante décadas en la transmisión de la nacionalidad por línea materna.
Antes de la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, las mujeres no contaban con las mismas posibilidades que los hombres para transmitir la ciudadanía a sus hijos. Además, determinadas disposiciones podían provocar la pérdida de la nacionalidad española cuando una mujer contraía matrimonio con un extranjero.
La iniciativa busca corregir esas situaciones y facilitar el acceso a la ciudadanía de descendientes afectados por aquellas normas. También contempla mecanismos para recuperar la nacionalidad y revisar las condiciones bajo las cuales puede perderse.
Qué otras modificaciones contempla la reforma
Además de eliminar los límites generacionales, el proyecto propone facilitar el acceso a la ciudadanía para los cónyuges extranjeros de españoles de origen que residan fuera de España, después de dos años de matrimonio.
También plantea eliminar la obligación general de renunciar a la nacionalidad anterior, limitar la pérdida de la ciudadanía española a los casos de renuncia expresa y voluntaria y simplificar los procedimientos de recuperación mediante una declaración ante el Registro Civil.
Estas modificaciones buscan establecer un sistema más amplio para los españoles residentes en el exterior y sus familias. No obstante, su eventual aplicación dependerá de que las propuestas avancen en el proceso legislativo correspondiente, publicó Iprofesional.
Qué pasó con la ley de nietos
El debate adquirió mayor relevancia después del cierre de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como ley de nietos.
La normativa, aprobada en 2022, permitió que determinados descendientes de españoles accedieran a la nacionalidad de origen. El plazo para presentar solicitudes finalizó el 22 de octubre de 2025, después de una prórroga de un año.
El vencimiento dejó fuera de esa vía a personas que no lograron completar los trámites dentro del período establecido. Entre las principales dificultades mencionadas por las organizaciones se encontraron la obtención de partidas, apostillas, legalizaciones y turnos consulares.