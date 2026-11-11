Asaltaron a un empresario y le robaron $50 millones en una localidad correntina

El propietario de una estación de servicio YPF fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en moto en Bella Vista, Corrientes. Le sustrajeron un bolso con 50 millones de pesos. Investigan si los asaltantes contaban con información previa y si utilizaron otro vehículo para escapar.
Un empresario fue víctima de un millonario robo en Bella Vista, Corrientes, cuando se dirigía a realizar un depósito bancario con la recaudación de su estación de servicio YPF. El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 7, en la intersección de las calles Buenos Aires y 25 de Mayo, donde dos delincuentes que circulaban en una motocicleta lo interceptaron y le sustrajeron un bolso con aproximadamente 50 millones de pesos en efectivo.
La víctima, identificada por su apellido Torres, se trasladaba en una camioneta Volkswagen Amarok con el dinero correspondiente a la recaudación acumulada del establecimiento comercial. Según la información difundida por Corrientes Hoy, los asaltantes se movilizaban en una moto Yamaha YBR de 150 centímetros cúbicos, de colores negro y rojo.
El ataque se produjo cuando los delincuentes interceptaron el vehículo y lograron apoderarse de un bolso tipo pizzero que se encontraba en el asiento trasero de la camioneta. En su interior estaba el dinero que el empresario tenía previsto depositar en una entidad bancaria.
Investigan si los delincuentes tenían información previa
Una de las principales hipótesis que analizaron los investigadores fue que los responsables del robo contaban con información anticipada sobre el traslado del dinero.
La rapidez con la que actuaron y el conocimiento aparente de los movimientos de la víctima llevaron a los investigadores a evaluar la posibilidad de que el asalto hubiera sido planificado.
En ese sentido, no descartaron que los delincuentes conocieran el recorrido, el horario y la cantidad aproximada de dinero que transportaba el empresario.
Sospechan que una camioneta participó en la fuga
Otro de los elementos incorporados a la investigación fue la posible participación de una Renault Kangoo blanca, que habría funcionado como vehículo de apoyo durante el asalto.
Tras la denuncia, la Policía de Corrientes desplegó un operativo cerrojo que incluyó controles en puestos camineros y comunicaciones con distintas dependencias policiales de la región.
Una de las posibilidades que se investigaba era que los responsables hubieran escapado en dirección a la capital correntina.
Analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables
Como parte de las tareas investigativas, los efectivos comenzaron a revisar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar del robo.
El objetivo fue reconstruir los movimientos de los sospechosos antes y después del ataque, identificar los vehículos involucrados y establecer la ruta de escape.