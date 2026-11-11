El pasaporte argentino quedó segundo en Sudamérica: cuántos destinos permite visitar sin visa previa

El pasaporte argentino ocupa el puesto 32 del ranking mundial de 2026 y el segundo de Sudamérica, detrás de Brasil y por delante de Chile. De los 198 destinos evaluados para el documento nacional, 105 permiten el ingreso sin visa y otros 40 ofrecen modalidades de entrada simplificadas.

La ubicación mundial representa una baja de un puesto respecto de 2025, cuando la Argentina quedó en el lugar 31. En 2024 había ocupado el 33, por lo que la posición actual se mantiene entre las de los dos años anteriores.

La plataforma Passport Reports actualizó los datos el 1 de noviembre y los revisó el 8 de ese mes. Su puntuación de movilidad reúne distintas modalidades de ingreso, desde la exención de visado hasta la autorización electrónica de viaje.

Cómo se cuentan los 145 destinos

Según el informe que Passport Reports envió a Noticias Argentinas, los titulares del pasaporte argentino pueden ingresar sin visa a 105 destinos. Otros 31 ofrecen un visado a la llegada o un procedimiento facilitado que la plataforma agrupa en esa categoría.

A esos destinos se suman nueve que requieren una autorización electrónica de viaje, conocida como eTA. Aunque se gestiona antes de la partida, el índice la contabiliza por separado de las visas previas.

Las tres categorías suman 145 destinos, equivalentes al 73,2% de los evaluados. Los 53 restantes exigen una visa previa, incluidas las modalidades electrónicas que el relevamiento clasifica como visado.

Dónde se ubica frente a otros países

El pasaporte argentino quedó segundo entre los 12 documentos sudamericanos evaluados. También se ubicó en el segundo lugar entre los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y entre los cinco que el índice agrupó bajo el Mercosur.

Entre los 19 pasaportes nacionales que Passport Reports comparó dentro del G20, la Argentina quedó en el puesto 11. Brasil se ubicó inmediatamente por delante y México, en el lugar siguiente.

El informe también ubicó al país quinto entre los 132 pasaportes evaluados del Grupo de los 77. En la comparación de los miembros de la Organización Mundial del Comercio, el documento nacional quedó en el puesto 42 entre 159.

Qué requisitos distingue el ranking

En la categoría sin visa, el relevamiento incluye destinos como Brasil, Chile, Uruguay, México y Japón. También contempla casos como Singapur y Tailandia, donde la exención de visado convive con la obligación de completar una tarjeta de llegada.

Reino Unido y Nueva Zelanda figuran entre los destinos con autorización electrónica de viaje. Egipto e Indonesia, en cambio, aparecen en el grupo que ofrece la posibilidad de obtener una visa al llegar.

Passport Reports también mide las condiciones que cada país ofrece a quienes lo visitan. En ese indicador, la Argentina quedó en el puesto 74 entre 199 países, una clasificación que evalúa el ingreso de viajeros extranjeros al país.