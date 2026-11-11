Confirmaron la fecha de la Fiesta Nacional de la Citricultura: será con entrada gratuita

La Fiesta Nacional de la Citricultura 2026 se realizará del 4 al 6 de diciembre en Concordia. Habrá artistas nacionales, Expo Citrus, gastronomía y actividades para toda la familia. El acceso general será libre y gratuito durante las tres jornadas.
La Fiesta Nacional de la Citricultura 2026 ya tiene fecha confirmada en Concordia. La celebración se desarrollará los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Parque Central Viñedos Moulins, con una programación que incluirá espectáculos de artistas nacionales, propuestas gastronómicas, actividades culturales y una nueva edición de la Expo Citrus. La organización confirmó que el acceso general será libre y gratuito durante las tres jornadas.
El evento será organizado de manera conjunta por la Municipalidad de Concordia, la Asociación de Citricultores y representantes del sector privado, con el acompañamiento del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). La propuesta buscará reunir a productores, empresas, instituciones y visitantes en torno a una de las actividades productivas más representativas de la región.
La nueva edición contará con una programación que combinará música, cultura, gastronomía y actividades vinculadas con la producción citrícola. Desde la organización adelantaron que la grilla de artistas nacionales será anunciada en los próximos días, mientras continúan los preparativos para recibir al público durante el primer fin de semana de diciembre.
Expo Citrus y actividades vinculadas a la producción
Uno de los principales atractivos de la Fiesta Nacional de la Citricultura será la Expo Citrus, un espacio dedicado a mostrar el trabajo de los distintos sectores que integran la actividad citrícola. La exposición contará con la participación de productores, empresas e instituciones relacionadas con la producción y comercialización de cítricos.
Además, se desarrollarán jornadas técnicas y actividades específicas destinadas a abordar diferentes aspectos de la citricultura. Estos encuentros permitirán reunir a representantes del sector productivo y generar espacios de intercambio sobre una actividad estrechamente vinculada con la economía de Concordia y su región.
La exposición se complementará con propuestas destinadas al público general, que podrá recorrer los distintos espacios del predio y conocer más sobre la producción citrícola. De esta manera, la celebración combinará su perfil productivo con actividades recreativas y culturales.
Artistas nacionales y propuestas gastronómicas
La programación artística será otro de los ejes centrales de la celebración. Desde la organización confirmaron que habrá presentaciones de artistas nacionales durante las tres jornadas, aunque todavía no se dieron a conocer los nombres que integrarán la grilla de espectáculos.
El Parque Central Viñedos Moulins también contará con propuestas gastronómicas y distintos servicios para quienes asistan al evento. La intención será ofrecer alternativas para disfrutar en familia, tanto durante el desarrollo de la Expo Citrus como en los espectáculos musicales.
Si bien la entrada general será gratuita durante los tres días, los organizadores adelantaron que habrá servicios adicionales, entre ellos la posibilidad de acceder a sillas y a un sector VIP. Por el momento, no se informaron las condiciones ni los valores de estas opciones, publicó Diario Río Uruguay.
Una celebración vinculada con la identidad de Concordia
La Fiesta Nacional de la Citricultura forma parte del calendario de acontecimientos culturales y turísticos de Concordia y mantiene una estrecha relación con la historia productiva de la ciudad.
A través de sus diferentes ediciones, el encuentro se consolidó como un espacio para reconocer la actividad de los productores citrícolas y promover la participación de instituciones, empresas y emprendedores vinculados con el sector.
Con la confirmación de las fechas, la organización avanzó en los preparativos de una nueva edición que buscará convocar tanto a vecinos de Concordia como a visitantes de otras localidades. Los próximos anuncios estarán centrados en la grilla de artistas nacionales y en los detalles de la programación, que se desarrollará del viernes 4 al domingo 6 de diciembre.