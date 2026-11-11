Club Peñarol recibe donaciones por la crecida del río y prepara sus 100 años

El Club Peñarol se sumó a una campaña solidaria para asistir a las familias afectadas por la crecida del río Paraná. Sus autoridades explicaron a Elonce qué elementos necesitan y anunciaron las actividades previstas para celebrar el centenario de la institución.
El Club Peñarol de Paraná se sumó a una campaña solidaria impulsada por la Liga Paranaense de Fútbol para reunir donaciones destinadas a las familias afectadas por la crecida del río Paraná, especialmente en Bajada Grande. La institución recibe alimentos, ropa y artículos de primera necesidad, mientras organiza los festejos por sus 100 años, que incluirán actividades deportivas, homenajes y una cena aniversario el sábado 21 de noviembre.
La iniciativa involucra a distintas entidades deportivas de la ciudad, que funcionan como puntos de recepción para canalizar la ayuda de los vecinos. En Peñarol, ubicado en calles Italia y Tacuarí, los interesados pueden acercar sus aportes durante los horarios de atención establecidos.
El presidente de la institución, Jorge Montenegro, explicó a Elonce cómo surgió la propuesta. “Esta es una iniciativa que comienza de la Liga Paranaense, invitando a los clubes a que participen y puedan hacer una campaña de juntar no solo elementos de comida, ropa, por la gente que está pasando un mal momento con la creciente en la zona costera de Bajada Grande”, señaló.
Qué donaciones necesitan las familias afectadas
La campaña prioriza los artículos de higiene y limpieza, debido a las necesidades que surgieron en los sectores alcanzados por el avance del agua. También se reciben alimentos no perecederos, ropa y agua potable.
Montenegro detalló cuáles son los productos más solicitados. “Podría ser lavandina, detergente, que lo están ocupando mucho. Papel higiénico, pañales, también se está pidiendo la colaboración de que la gente pueda donar esas cosas y el repelente, que se está ocupando mucho”, indicó.
El dirigente destacó que no es necesario realizar grandes aportes para colaborar. “Una botella de agua, una botella de lavandina, un pañal, pañal para grande, lo que sea necesario”, expresó, al convocar a los vecinos a participar de la iniciativa.
Dónde y en qué horarios se reciben las donaciones
Las instalaciones de Peñarol permanecen disponibles para quienes deseen sumarse a la campaña. Los elementos pueden entregarse en la sede de la institución, donde integrantes del club se encargan de reunirlos y organizarlos.
“Nosotros estamos de 10 a 12 a la mañana y de las 17 hasta las 21 horas abiertos acá en la institución para recibir lo que la gente quiera donar”, precisó Montenegro.
La respuesta de la comunidad comenzó a reflejarse en las primeras entregas. “Hoy la gente empezó a donar, ya ustedes vieron algunos alimentos, algunas ropas. Yo creo que la gente es muy solidaria en ese sentido”, destacó.
Cómo se distribuirá la ayuda solidaria
Los clubes participantes acordaron coordinar la entrega de los elementos reunidos para que lleguen a las familias que atraviesan mayores dificultades por la creciente.
Montenegro explicó que el traslado estará a cargo de representantes de la Liga Paranaense o de personal municipal. “Una vez que las tengamos, vayamos recolectando, va a pasar gente de la Liga Paranaense o de la Municipalidad, va a juntar las cosas y las va a llevar a donde tengan que empezar a repartirlas”, sostuvo.
La campaña busca aprovechar el vínculo de las instituciones deportivas con los barrios para ampliar la red de asistencia. Desde Peñarol esperan que las donaciones continúen durante los próximos días y permitan acompañar a quienes sufrieron las consecuencias del avance del río.
Peñarol prepara los festejos por sus 100 años
En paralelo con la campaña solidaria, la institución organiza una serie de actividades para celebrar su centenario. El vicepresidente, Macedonio Fernández, adelantó a Elonce que el miércoles 18 de noviembre se realizará el descubrimiento de una placa conmemorativa.
La jornada también incluirá encuentros de fútbol sénior e infantil y una recorrida de los hinchas por el barrio. Además, se evalúa la participación de la Banda de Música de la Policía, cuya presencia todavía debe confirmarse.
“Va a haber un encuentro de fútbol senior, los chicos de infantiles, también la barra, la hinchada va a salir por el barrio con los bombos para ir anunciando que cumplimos los 100 años”, contó Fernández.
Cena aniversario con música y reconocimientos
La celebración principal tendrá lugar el sábado 21 de noviembre, con una cena destinada a socios, simpatizantes y familias vinculadas con la historia de Peñarol.
Durante la noche actuarán el Trío Alegría y Jamaica Tropical. También habrá una presentación de los profesores de tango de la academia que funciona en el club, además de la entrega de diplomas y reconocimientos a personas que contribuyeron al crecimiento institucional.
“Vamos a estar vendiendo las tarjetas hasta el día jueves o viernes. El valor es de 60.000 pesos y queremos sumar, despertarlo, como siempre digo, a este grande dormido”, expresó el vicepresidente.