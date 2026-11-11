Volcó un camión que transportaba carne sobre la Ruta Provincial 20: hubo dos heridos

Un camión que transportaba carne volcó sobre la Ruta Provincial 20 durante la madrugada de este miércoles, a la altura del kilómetro 7, en el acceso a Gualeguaychú. El siniestro vial ocurrió este miércoles alrededor de las 5:30 horas y dejó como saldo dos personas con lesiones leves, quienes debieron ser trasladadas al Hospital Centenario para recibir atención médica.

Según informó la Policía, el vehículo involucrado es un Mercedes Benz perteneciente a una empresa de la industra de la carne de Concepción del Uruguay. Se conoció que transporte llevaba carne vacuna y reses de cerdo cuando volcó sobre uno de sus laterales en la banquina. La investigación continua buscando las por causas que originaron el accidente.

El camión era conducido por un hombre de 43 años, quien viajaba acompañado por otro de 24. Desde la policía se aclaró que ambos trabajadores sufrieron lesiones leves como consecuencia del accidente. Se detalló que los trabajadores fueron asistidos por personal de emergencias y que fueron traslados en ambulancia al Hospital Centenario.

Trasbordaron la mercadería a otro camión

Efectivos de las comisarías Cuarta y Tercera acudieron al lugar para realizar las primeras actuaciones y verificar las condiciones en las que había quedado el transporte tras recibir el aviso del siniestro.

El operativo también fue conformado por participaron agentes de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, personal de Prevención de Delitos Rurales y equipos de fiscalización, que intervinieron en las tareas correspondientes al procedimiento.

Una vez concluidos los primeros auxilios y las actividades más rigurosas del accidente vial, las autoridades autorizaron el transbordo de la carne a otro camión de la misma empresa del rubro cárnico que circulaba detrás del vehículo accidentado y que pudo continuar con el recorrido previsto.

Por el momento, las autoridades no dieron un informe oficial de las causas que provocaron el vuelco del transporte de cargas.