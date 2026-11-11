Detuvieron a la mujer que atropelló a un hombre y se fugó del lugar del accidente en La Paz

Atropellaron a un hombre en La Paz y sufrió fracturas y traumatismos

Detuvieron a la mujer que atropelló a un hombre en La Paz y que se había fugado del lugar del accidente. La conductora, de 26 años, fue localizada durante un allanamiento realizado este miércoles 11 de noviembre, en el marco de una investigación por lesiones graves. La víctima, de 58 años, sufrió múltiples traumatismos y fracturas.

Según informó la Jefatura Departamental La Paz, personal de Comisaría Primera cumplimentó una orden judicial de allanamiento, registro domiciliario, secuestro y detención. Los procedimientos se concretaron al investigar los movimientos y domicilios frecuentados por la conductora.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad y realizaron entrevistas que permitieron establecer los lugares donde podía encontrarse la mujer. Se efectuaron dos procedimientos y, en uno de los domicilios, fue localizada y detenida. Además, se secuestró un teléfono celular iPhone 13, considerado un elemento de interés para la causa.

Cómo ocurrió el choque en La Paz

El hecho que dio origen a la investigación el domingo 8 de noviembre, alrededor de las 7:30 horas, sobre avenida Córdoba, entre Ricardo Fels y Fermín Spiro, en la ciudad de La Paz.

De acuerdo con el informe policial, un hombre de 58 años se encontraba junto a su hermano acomodando una lancha para salir a pescar cuando fue embestido por un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por la mujer que ahora fue detenida.

Tras el impacto, la conductora se retiró del lugar, pero fue interceptada por efectivos policiales a unas dos cuadras. En aquella oportunidad la Fiscalía identificó a la mujer pero ella sólo habia quedado supeditada a la investigación y había recuperado la libertad tras los trámites de aquella oportunidad. Desde aquel momento, el automóvil fue secuestrado.

La víctima fue internada

Como consecuencia del atropello, el hombre sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado inicialmente al Hospital 9 de Julio de La Paz. Posteriormente, fue derivado al Hospital San Martín de Paraná debido a la complejidad de su cuadro.

Según los informes policiales, presenta politraumatismos y fracturas. El último parte oficial indicó que continúa internado y que sus lesiones revisten carácter reservado, sin brindar mayores precisiones sobre su evolución.

La mujer detenida quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las actuaciones para esclarecer las circunstancias del siniestro vial.

En los procedimientos participaron efectivos de Comisaría Primera y de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental La Paz.