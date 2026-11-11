Tres maravillas naturales argentinas fueron reconocidas como Patrimonio Geológico Mundial por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). Se trata del Cerro Aconcagua, en Mendoza; el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca; y el Complejo Plutónico Fitz Roy, en Santa Cruz. Los tres sitios fueron incorporados a una prestigiosa lista internacional que destaca lugares de excepcional importancia para comprender la historia geológica del planeta.

El anuncio se realizó durante un encuentro de la organización celebrado en Portugal, donde especialistas internacionales evaluaron las características científicas de distintos paisajes del mundo. La incorporación de los territorios argentinos fue resultado de las postulaciones presentadas por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), en colaboración con profesionales especializados.

Los lugares seleccionados representan ejemplos destacados de los procesos geológicos que modelaron la superficie terrestre durante millones de años. Desde la formación de la Cordillera de los Andes hasta la actividad volcánica y la erosión glaciar, cada uno conserva evidencias fundamentales para la investigación científica.

El Aconcagua, un testimonio de la formación de los Andes

El Cerro Aconcagua, ubicado en Mendoza y con una altura de 6.961 metros sobre el nivel del mar, fue distinguido por representar uno de los ejemplos más importantes del mundo sobre la formación de la Cordillera de los Andes.

La montaña más alta de América se encuentra en el frente de la denominada Faja Plegada y Corrida del Aconcagua, una región donde los movimientos de las placas tectónicas dieron origen a estructuras geológicas de gran complejidad.

En particular, el sitio permite estudiar los efectos de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, un proceso que contribuyó al levantamiento de la cordillera.

Uno de sus principales valores científicos radica en el contraste entre las rocas sedimentarias marinas y continentales de los períodos Jurásico y Cretácico, presentes en su base, y las rocas volcánicas del Mioceno que conforman sectores superiores de la montaña.

Estas características permiten reconstruir diferentes etapas de la evolución geológica de los Andes y comprender cómo se transformó el territorio a lo largo del tiempo.

Campo de Piedra Pómez: un paisaje que permite estudiar Marte

El segundo sitio reconocido fue el Campo de Piedra Pómez, ubicado en la Puna de Catamarca, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Este paisaje se caracteriza por sus extensas formaciones de roca volcánica, moldeadas durante miles de años por la acción del viento y las condiciones extremas de aridez.

Su origen se remonta aproximadamente a 73.000 años atrás, cuando una erupción vinculada con la caldera del Cerro Blanco generó grandes depósitos de material volcánico.

Con el paso del tiempo, los intensos vientos de la región erosionaron esas rocas y dieron lugar a estructuras conocidas como mesoyardangs, algunas de las cuales superan los seis metros de altura.

Las formaciones presentan figuras irregulares, columnas y bloques de tonalidades claras que conforman uno de los paisajes más singulares del noroeste argentino.

Su importancia científica trasciende las fronteras nacionales. Debido a sus características, el lugar funciona como un laboratorio natural para estudiar los efectos de la erosión eólica y analizar procesos similares a los registrados en otros planetas.

De hecho, los especialistas consideran que el Campo de Piedra Pómez constituye un análogo terrestre para investigar determinadas formaciones geológicas de Marte.

Fitz Roy: las montañas que surgieron del magma hace 16 millones de años

El tercer reconocimiento correspondió al Complejo Plutónico Fitz Roy, situado en las cercanías de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz.

El paisaje está integrado por imponentes torres y agujas de granito, entre las que sobresalen el Cerro Fitz Roy o Chaltén, de 3.405 metros, y el Cerro Torre, de 3.128 metros.

Según los estudios geológicos, estas formaciones se originaron hace aproximadamente 16 millones de años, durante el Mioceno, mediante sucesivas inyecciones de magma que se enfriaron a profundidades estimadas entre ocho y diez kilómetros.

Posteriormente, el levantamiento de la Cordillera de los Andes y la intensa erosión producida por antiguas glaciaciones dejaron expuestas esas masas de roca ígnea.

El hielo y otros agentes erosivos aprovecharon las fracturas naturales de las rocas para modelar las paredes verticales y las características agujas que actualmente distinguen al paisaje patagónico.

El complejo representa un ejemplo excepcional para comprender la formación de cuerpos magmáticos profundos y los procesos que permitieron su exposición en la superficie terrestre.

Argentina ya tenía otros tres sitios reconocidos

La incorporación del Aconcagua, el Campo de Piedra Pómez y el Complejo Plutónico Fitz Roy amplió la presencia argentina en la lista internacional de Sitios de Patrimonio Geológico.

La iniciativa comenzó en 2022, durante un encuentro realizado en Zumaia, España, donde la IUGS presentó los primeros 100 lugares seleccionados por su importancia científica.

En aquella oportunidad, Argentina obtuvo el reconocimiento de dos de sus paisajes naturales más emblemáticos: el Glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, y las Cataratas del Iguazú, en Misiones.

Posteriormente, en 2024, durante el 37º Congreso Geológico Internacional celebrado en Busan, Corea del Sur, la organización incorporó otros 100 sitios de diferentes regiones del mundo.

En esa segunda selección fue incluido el Parque Provincial Ischigualasto, ubicado en San Juan y conocido popularmente como Valle de la Luna.

El sitio fue postulado por el Segemar mediante un informe elaborado por los licenciados Carlos Nelson Dal Molin y Fernando Miranda.

Ischigualasto fue reconocido por conservar una sucesión continua de sedimentos continentales del período Triásico, con un registro fósil de extraordinaria importancia para comprender el origen y la evolución temprana de los dinosaurios y los primeros mamíferos.

Qué significa el reconocimiento internacional

La distinción otorgada por la Unión Internacional de Ciencias Geológicas identifica lugares que poseen características excepcionales para el estudio de la historia del planeta.

El reconocimiento destaca su relevancia científica y contribuye a promover la investigación, la divulgación y la conservación de estos paisajes.

Con las tres nuevas incorporaciones, Argentina alcanzó seis sitios reconocidos en las selecciones mundiales de Patrimonio Geológico de la IUGS, distribuidos en distintas regiones del país.

El resultado también puso en valor el trabajo del Segemar y de los especialistas que participaron en la elaboración de las postulaciones, al presentar ante la comunidad científica internacional la singularidad geológica del territorio argentino.