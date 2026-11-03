Declararon Patrimonio Histórico de Entre Ríos a una casa de retiros inaugurada en 1952

La Casa de Retiros Stella Maris, ubicada en Aldea Protestante, departamento Diamante, fue declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico Cultural de Entre Ríos, luego de que el Senado provincial sancionara el proyecto de ley que reconoce el valor histórico del edificio perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino.

La iniciativa había sido presentada en 2024 por el diputado provincial Lénico Aranda, de Juntos, a partir de una propuesta impulsada por el Concejo Deliberante de Valle María, según pudo confirmar Entre Ríos Ahora. El establecimiento está ubicado a pocos metros de la ruta provincial Nº 11, a la altura del kilómetro 33, y cuenta con más de siete décadas de historia.

El reconocimiento legislativo alcanzó a una construcción inaugurada en 1952, que originalmente funcionó como preseminario de la Congregación Misionera del Verbo Divino. Posteriormente albergó un establecimiento educativo con internado y, desde la década de 1980, se destinó a recibir grupos e instituciones para jornadas de retiro y descanso.

La historia de la Casa de Retiros Stella Maris

El edificio fue construido en 1952 para albergar un preseminario de la Congregación Misionera del Verbo Divino. Se trata de una construcción de dos plantas y grandes dimensiones, ubicada en un predio rodeado por el paisaje característico de las lomadas entrerrianas, a escasa distancia de Valle María y de la ciudad de Diamante.

Durante varias décadas, el inmueble tuvo una función educativa y albergó a la Escuela Nº 10, que funcionó hasta 1981. Tras el cierre de esa etapa y un período de transición de aproximadamente dos años, comenzó a utilizarse como casa de retiros.

Desde entonces, Stella Maris recibió a colegios, instituciones laicas, religiosas y eclesiásticas de distintos puntos de Argentina, además de grupos de jóvenes que utilizan las instalaciones y el amplio parque para actividades educativas, recreativas y espirituales.

El establecimiento cuenta con capacidad para alojar y brindar pensión completa a más de 150 personas, una característica que permitió su utilización para encuentros y actividades grupales.

Cómo surgió el proyecto para declararla patrimonio histórico

La propuesta de reconocimiento patrimonial surgió del Concejo Deliberante de Valle María, que aprobó por unanimidad una iniciativa para declarar al inmueble Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Entre Ríos.

La presidenta del cuerpo deliberativo, Sonia Sokolovsky, entregó el proyecto al diputado Lénico Aranda para que impulsara su tratamiento en la Legislatura provincial. El legislador presentó la iniciativa en la Cámara de Diputados durante 2024 y posteriormente avanzó hasta obtener la sanción del Senado.

En los fundamentos del proyecto, Aranda destacó las características del predio y su entorno natural. “Es un hermoso predio donde la tranquilidad, el silencio, y la contemplación de la naturaleza se adueñan del tiempo de los visitantes. El lugar -lleno de paz- está enclavado en una geografía dominada por suaves lomadas entrerrianas a escasa distancia del casco céntrico de Valle María y a pocos kilómetros de la ciudad Diamante”, expresó.

Un edificio con más de siete décadas de historia

La declaración como Patrimonio Histórico Arquitectónico Cultural de Entre Ríos reconoció la trayectoria de un inmueble que atravesó distintas etapas institucionales desde su inauguración.

Su funcionamiento comenzó vinculado con la formación religiosa, continuó con la actividad educativa y posteriormente se transformó en un espacio destinado a retiros y encuentros de instituciones de diferentes procedencias.

Con la sanción del Senado, la Casa de Retiros Stella Maris obtuvo el reconocimiento legislativo provincial por su valor histórico, arquitectónico y cultural, después de una iniciativa que comenzó en el ámbito municipal y fue presentada ante la Legislatura entrerriana.