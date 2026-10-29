El Senado aprobó la creación de una comisión para investigar la deuda pública de Entre Ríos

El Senado de Entre Ríos sancionó la ley que crea una comisión para analizar la evolución de la deuda pública provincial desde 1991. La iniciativa recibió nueve votos a favor y seis en contra. El peronismo cuestionó su necesidad y no acompañó la aprobación.
El Senado de Entre Ríos aprobó la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública, destinada a estudiar la evolución histórica del endeudamiento provincial desde 1991. La iniciativa obtuvo sanción definitiva este jueves, durante la 16ª sesión ordinaria, con nueve votos a favor y seis en contra, sin el acompañamiento del bloque Más para Entre Ríos ni del unibloque Hacer Futuro.
La nueva comisión tendrá como objetivo analizar la composición de la deuda pública, identificar los períodos en los que se contrajeron obligaciones financieras y determinar el destino de los recursos obtenidos mediante distintos mecanismos de endeudamiento. Además, deberá elaborar informes anuales para facilitar el acceso a la información sobre las finanzas provinciales.
La sesión estuvo presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani y contó con la presencia de 15 senadores, quienes garantizaron el quórum reglamentario. Tras la votación, el proyecto quedó en condiciones de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Qué funciones tendrá la Comisión de Seguimiento de la Deuda Pública
El senador Gustavo Vergara, representante del departamento Diamante por Juntos por Entre Ríos, fue uno de los encargados de fundamentar la iniciativa. Durante su intervención, explicó que la propuesta buscó establecer un mecanismo permanente de análisis sobre las obligaciones financieras asumidas por la provincia.
Según detalló, el propósito fue informar a la ciudadanía acerca de “cómo la deuda pública del Estado Provincia se ha venido desenvolviendo y desarrollando desde el año 1991”.
Vergara sostuvo que el seguimiento permitirá conocer las circunstancias en las que se originaron los compromisos financieros, sus fundamentos y la utilización de los fondos obtenidos. En ese sentido, consideró necesario contar con información sistematizada sobre decisiones que tuvieron consecuencias para las cuentas públicas.
Informes anuales sobre el endeudamiento provincial
El legislador oficialista explicó que la comisión deberá producir un informe anual con fecha de corte al 10 de diciembre de cada año. De acuerdo con su exposición, esa modalidad permitirá establecer un criterio uniforme para analizar la evolución de la deuda.
El senador manifestó que la finalidad era que “todos los entrerrianos sepan cómo es la composición de esa deuda, en qué momento se originó, cuál es el motivo de que la provincia haya tomado ese tipo de endeudamiento y qué destino se le dio a esos recursos”.
Asimismo, remarcó que los compromisos financieros provinciales tienen consecuencias sobre los recursos públicos, debido a que su cumplimiento se sostiene mediante ingresos provenientes de los contribuyentes. “Esto va a ayudar a que se transparente aún más la información que tiene la provincia”, afirmó.
El peronismo rechazó la iniciativa y cuestionó su necesidad
El proyecto generó diferencias entre el oficialismo y la oposición. El bloque Más para Entre Ríos decidió no acompañar la propuesta, al considerar que la administración provincial ya dispone de herramientas legales y contables para registrar y controlar el endeudamiento.
El senador Víctor Sanzberro, representante del departamento Victoria, explicó los motivos del rechazo. Si bien aseguró que su espacio había acompañado iniciativas relacionadas con la transparencia institucional, sostuvo que en este caso no encontraba fundamentos suficientes para crear una nueva comisión.
“Hemos acompañado absolutamente todas las iniciativas que están vinculadas con la transparencia”, señaló el legislador, aunque aclaró que su bloque no respaldó el proyecto porque “no le encontramos justificación”.
La oposición sostuvo que ya existen registros oficiales
Durante el debate, Sanzberro cuestionó que se presentara la evolución financiera provincial como una cuestión sobre la cual no existía información disponible.
“Se quiere presentar la cuestión de la deuda pública en la provincia y su historia financiera, como si fuese una página en blanco”, expresó.
Luego recordó que las operaciones de endeudamiento están respaldadas por documentación administrativa y registros contables.
El senador mencionó específicamente la Cuenta General del Ejercicio, elaborada anualmente por la Contaduría provincial, que incluye información sobre la deuda pública. “Estos registros ya están, no hace falta sancionar una norma para hacer lo que la administración pública tiene que hacer de manera ordinaria”, concluyó.
Avanzó el proyecto de Ética y Transparencia de la Función Pública
Además del debate sobre la deuda, durante la sesión tomó estado parlamentario el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para establecer un nuevo Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública.
La iniciativa, identificada con el expediente 26.785, busca reglamentar los artículos 37 y 40 de la Constitución provincial. El texto recibió despacho de comisión y pasó a la Comisión de Labor Parlamentaria para su eventual incorporación al Orden del Día.
De esta manera, el Senado avanzó con el tratamiento legislativo de otra propuesta vinculada con el funcionamiento de las instituciones públicas, aunque su aprobación definitiva quedó pendiente.
Declararon patrimonio histórico a una casa de retiros
Entre los proyectos que obtuvieron sanción también se encontró la declaración como patrimonio histórico de la Casa de Retiros Stella Maris, ubicada en Aldea Protestante, departamento Diamante, y perteneciente a la Sociedad del Verbo Divino.
Asimismo, los senadores aprobaron la adhesión de Entre Ríos a la Ley Nacional 27.671, que establece la capacitación obligatoria y permanente sobre la Cuestión de las Islas Malvinas.
Ambas iniciativas formaron parte del temario legislativo tratado durante la jornada, junto con otros expedientes relacionados con educación, salud, infraestructura y reconocimiento de actividades culturales.
Nuevas iniciativas sobre salud y formación profesional
Entre los proyectos que recibieron despacho de comisión figuró la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica de Entre Ríos, una propuesta que ya contaba con tratamiento en la Cámara de Diputados.
También avanzó una iniciativa para establecer el 11 de abril como Día Provincial de Concientización sobre la Enfermedad de Parkinson, con el objetivo de incorporar esa fecha al calendario de reconocimiento provincial.
Por otra parte, tomó estado parlamentario un proyecto presentado por la senadora Claudia Silva, del departamento Paraná, para impulsar un abordaje integral de la tartamudez y otras alteraciones en la fluidez del habla. La propuesta fue girada a la Comisión de Salud Pública y Drogadicción.
Proyectos vinculados con rutas, inmuebles y obras públicas
Durante la sesión ingresaron iniciativas del Poder Ejecutivo relacionadas con la declaración de utilidad pública y expropiación de inmuebles necesarios para ejecutar obras viales.
Una de ellas correspondió a la rehabilitación y reconstrucción de la Ruta Provincial 6, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 39 y la Ruta Nacional 18. Otra estuvo vinculada con las intervenciones previstas sobre la Ruta Provincial 20, entre Villa San Marcial y la Ruta Provincial 130.
También ingresó un proyecto para declarar de utilidad pública un inmueble ubicado en Seguí, departamento Paraná. Las propuestas fueron derivadas a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para continuar su análisis legislativo.
Aprobaron la protección de una especie y declaraciones de interés
En el tratamiento sobre tablas, el Senado aprobó una iniciativa impulsada por la legisladora Gloria Cozzi para declarar Monumento Natural provincial al tuco-tuco de Río Negro, identificado científicamente como Ctenomys rionegrensis.
También recibió aprobación una declaración de interés legislativo para el encuentro de Clubes de Observadores de Aves, organizado por el COA Selva de Montiel, previsto para el 31 de octubre y el 1 de noviembre en San José de Feliciano.
Entre otras declaraciones, fueron reconocidas la Fiesta Nacional de la Avicultura de Crespo, la Fiesta Provincial de la Pesca del Armado de Santa Elena, la Fiesta Regional del Algarrobo y diferentes actividades culturales y comunitarias.
Otros proyectos quedaron pendientes de tratamiento
La senadora Nancy Miranda, representante del departamento Federal, solicitó que durante la próxima sesión se incorporaran distintos despachos de comisión.
Entre ellos figuraron la adhesión provincial a la legislación nacional sobre el ejercicio profesional de la fonoaudiología y una iniciativa vinculada con la donación de un terreno destinado a la construcción del edificio de la Escuela Secundaria Nº 16 Juan Bautista Azopardo, de Santa Elena.
De esta manera, la Cámara alta concluyó una jornada en la que la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública constituyó la principal decisión legislativa, marcada por las diferencias entre oficialismo y oposición sobre los mecanismos necesarios para controlar y transparentar el endeudamiento entrerriano.