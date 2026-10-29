Romero recorrió la nueva avenida urbana: "Es muy importante como acceso a la ciudad de Paraná"

La nueva avenida urbana de Paraná, que se construye sobre la traza de la Ruta Nacional 12, podría estar completamente terminada entre marzo y abril de 2027. Así lo informaron las autoridades municipales durante una recorrida por la obra, donde también anticiparon que el acceso al Parque Industrial por calle Miguel David se habilitaría entre fines de noviembre y diciembre.

La intendenta Rosario Romero supervisó los trabajos junto al viceintendente David Cáceres, el subsecretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, y representantes del sector empresarial. La intervención comprende aproximadamente 2.800 metros de pavimentación, con dos sentidos de circulación, y busca mejorar la conectividad del sureste de la ciudad.

Rosario Romero, intendenta de Paraná (Elonce)

Romero recordó que el proyecto había comenzado con financiamiento nacional, pero esos recursos se interrumpieron en diciembre de 2023. "Hemos resuelto terminarla con fondos municipales", afirmó a Elonce, y precisó que el Gobierno provincial realizará un aporte para la iluminación central.

(Elonce)

Cuándo habilitarán el acceso al Parque Industrial

Eduardo Lorefice confirmó que los trabajos se encuentran próximos a completar una primera etapa. "Estamos a pocos días de concluir el primer tramo para habilitar el ingreso al Parque Industrial por Miguel David de camiones, ingreso y salida", explicó.

Eduardo Lorefice, subsecretario de Planificación e Infraestructura (Elonce)

El funcionario estimó que esa conexión estará operativa entre fines de noviembre y diciembre. En cuanto a la obra completa, señaló: "Para fines de marzo, principios de abril, tenerla concluida totalmente para poderla utilizar".

Además, destacó que el nuevo acceso mejorará la seguridad vial de los aproximadamente 6.000 trabajadores que ingresan diariamente al Parque Industrial y permitirá ordenar la circulación del transporte pesado.

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Una avenida urbana con velocidad máxima de 60 kilómetros

La intendenta explicó que la traza funcionará como una avenida urbana, con una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora, debido a la presencia de barrios a ambos lados.

"Va a ser a 60 kilómetros por hora, no a 80, ni a 90, ni a 100, porque hay barrios de ambos lados", remarcó. También mencionó la construcción de un paso inferior en calle Soldado Bordón para conectar sectores residenciales sin necesidad de atravesar la avenida.

Por su parte, Cáceres destacó que la nueva infraestructura permitirá desviar parte del tránsito pesado y evitar su circulación por calles internas de Paraná.

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Una obra esperada por las industrias

Durante la recorrida, representantes empresariales destacaron la importancia de mejorar los accesos al Parque Industrial y reducir el tránsito que actualmente atraviesa sus instalaciones.

"Hacía años que estábamos peleando por esto", expresó Alejandra, representante del sector privado, quien remarcó la necesidad de concluir la conexión hasta avenida Almafuerte.

La Municipalidad sostiene la mayor parte de la inversión con recursos propios, mientras que la Provincia colaborará con la iluminación. Las autoridades esperan que la obra mejore la circulación, la seguridad vial y la integración de los barrios del sureste paranaense.