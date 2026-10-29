Una mujer de 81 años fue atropellada en Concordia y falleció tras ingresar al hospital

Una mujer de 81 años murió después de ser atropellada por una camioneta este jueves por la mañana en Concordia. El siniestro ocurrió en la intersección de bulevar San Lorenzo y calle Nogoyá.

El impacto se produjo minutos antes de las 8, mientras la mujer cruzaba el bulevar. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, según informó el Diario Río Uruguay.

La víctima presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo y falleció después de ingresar al establecimiento. En la esquina donde ocurrió el hecho trabajaron policías y personal especializado.

Cómo ocurrió el siniestro en Concordia

De acuerdo con la información recabada en el lugar, una Chevrolet S10 blanca circulaba por bulevar San Lorenzo. La camioneta se desplazaba en sentido este-oeste, desde avenida Humberto Primo hacia la salida de Concordia.

Por circunstancias que se investigan, el vehículo impactó a la mujer cuando atravesaba la calzada. La víctima cruzaba perpendicularmente el bulevar.

El cruce se realizaba por el sector correspondiente a la vereda este de calle Nogoyá. La trayectoria del vehículo y el desplazamiento de la peatona forman parte de las circunstancias que deberán establecer las pericias.

El traslado al hospital Masvernat

Como consecuencia del impacto, la mujer fue despedida varios metros. Una ambulancia acudió a la intersección para asistirla y trasladarla al hospital.

El personal médico la recibió en el Masvernat, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. La información disponible no precisó la identidad de la víctima.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Cuarta de Concordia y personal de Criminalística. Los especialistas realizaron las pericias destinadas a determinar cómo se produjo el siniestro.