ARCA modifica la emisión de facturas del Monotributo Social desde noviembre

Los contribuyentes del Monotributo Social deberán emitir comprobantes electrónicos o utilizar controlador fiscal desde el 1.º de noviembre de 2026. La medida de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) elimina la excepción que les permitía facturar habitualmente con talonarios impresos.

El cambio fue establecido mediante la Resolución General 5893/2026 y también alcanza a quienes están incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente, conocido como Monotributo Promovido.

La modificación se concentra en la documentación de las operaciones y no cambia la categoría tributaria de los contribuyentes. Los talonarios no quedarán completamente fuera de uso, pero tendrán un carácter excepcional.

Cuándo podrán utilizarse las facturas en papel

Desde noviembre, los inscriptos en el Monotributo Social podrán recurrir a los comprobantes manuales únicamente ante contingencias que impidan utilizar los sistemas habituales de emisión.

Además, esas facturas deberán contar con un Código de Autorización de Impresión (CAI) vigente. Una vez vencida esa autorización, el talonario ya no podrá utilizarse.

ARCA informó que la obligación comenzará a regir el domingo 1.º de noviembre para los monotributistas sociales y promovidos. Por lo tanto, deberán contar con una modalidad habilitada para documentar sus operaciones desde esa fecha.

Cómo emitir los comprobantes electrónicos

Quienes opten por la facturación electrónica podrán utilizar el servicio “Comprobantes en Línea”. Para acceder deberán ingresar al sitio oficial de ARCA con su CUIT y Clave Fiscal, seleccionar el contribuyente y el punto de venta correspondiente.

Luego podrán generar un comprobante, completar los datos de la operación y del destinatario, indicar el importe y confirmar la emisión. El sistema permite descargar la factura y operar desde una computadora o un celular con conexión a internet.

Para facilitar la implementación, ARCA habilitará de oficio un punto de venta a quienes todavía no tengan uno. Quedará asociado al domicilio fiscal declarado y a la opción “Factura en línea – Monotributo” dentro de “Comprobantes en Línea”, una alternativa disponible para los contribuyentes del Monotributo Social.