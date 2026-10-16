ARCA intimó a creadores de OnlyFans por ingresos sin declarar: detectaron montos de hasta US$300.000

ARCA notificó a creadores de OnlyFans por ingresos sin declarar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzó a enviar notificaciones a creadores de contenido de OnlyFans por presuntos ingresos sin declarar. El organismo detectó inconsistencias fiscales correspondientes a los períodos 2022, 2023 y 2024, con montos que en algunos casos oscilan entre US$200.000 y US$300.000.

Las comunicaciones llegaron a través del domicilio fiscal electrónico bajo la modalidad de una “acción de control electrónico”. Según confirmó La Nación mediante consultas a contadores, algunos contribuyentes aseguran que las cifras atribuidas no coinciden con el dinero que efectivamente recibieron.

En determinados casos, las cuentas de OnlyFans eran administradas por agencias o terceros, por lo que existe una discusión sobre quién debe declarar los ingresos generados.

Qué detectó ARCA en las cuentas de OnlyFans

En las notificaciones, el organismo informó que, a partir de datos aportados por terceros, identificó ingresos provenientes de actividades en plataformas digitales que no habrían sido declarados correctamente.

El abogado tributarista Diego Fraga, profesor de la Universidad Austral, explicó que algunas creadoras cuestionan los montos atribuidos porque corresponden a la facturación de cuentas gestionadas por agencias.

“Son situaciones que requieren analizar la documentación contractual y verificar quién era jurídicamente titular de esos ingresos”, señaló.

La campaña de inducción de ARCA a creadoras de contenido (fuente La Nación)

Las comunicaciones forman parte de las denominadas campañas de inducción, que ARCA utiliza cuando encuentra diferencias entre la información disponible y las declaraciones de los contribuyentes.

Si los datos son correctos, corresponde analizar la regularización fiscal. Si son incorrectos, el contribuyente puede responder la notificación, manifestar su disconformidad y presentar documentación respaldatoria.

Cómo puede detectar ARCA ingresos cobrados en el exterior

El control no se limita a OnlyFans. También puede alcanzar a programadores, diseñadores, especialistas en marketing y otros profesionales que prestan servicios a clientes extranjeros.

Según los especialistas, cobrar en una cuenta bancaria del exterior no significa que esos ingresos queden fuera del alcance del organismo fiscal.

Uno de los mecanismos utilizados es el intercambio automático de información financiera conocido como CRS, impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

También existen acuerdos de intercambio de información con Estados Unidos, como FATCA, aunque su alcance es más limitado y no comprende automáticamente todos los movimientos bancarios.

A esto se suman los datos provenientes de bancos, billeteras virtuales y plataformas de pago.

Fraga aclaró que identificar una cuenta o determinados movimientos no equivale necesariamente a demostrar que todos esos fondos constituyen ingresos gravados.

Cómo deben facturar quienes cobran en dólares

Cuando una persona presta servicios desde Argentina y estos son utilizados económicamente en el exterior, corresponde emitir una factura electrónica tipo E.

El comprobante se genera desde el servicio Comprobantes en línea de ARCA, previa habilitación de un punto de venta para exportaciones.

Esta obligación también alcanza a los monotributistas que trabajan para clientes extranjeros.

ARCA notificó a creadores de OnlyFans por ingresos sin declarar (archivo / ilustrativa)

Quienes están inscriptos en el régimen simplificado deben respetar los límites de facturación establecidos. Si los superan, corresponde evaluar su incorporación al régimen general.

Además, deben analizar las obligaciones relacionadas con Ingresos Brutos, Ganancias y Bienes Personales, según su situación tributaria.

Mariano Ghirardotti, socio principal del estudio que lleva su apellido, advirtió que no registrar ni declarar ingresos puede generar sanciones, impuestos adeudados e intereses.

Qué pasa con los dólares que se cobran fuera del país

Los cambios en las normas cambiarias permiten actualmente que las personas humanas que exportan servicios cobren y conserven sus ingresos en dólares sin un límite de monto.

Sin embargo, esto no elimina otras obligaciones establecidas por el Banco Central.

Fraga explicó que la eliminación de la pesificación obligatoria no implica que los ingresos puedan permanecer indefinidamente fuera del país sin cumplir las normas cambiarias.

Según indicó, los cobros por exportaciones de servicios deben ingresarse al país dentro de los 20 días hábiles desde su percepción, incluso cuando inicialmente se acrediten en una cuenta extranjera.

Por eso, los especialistas recomiendan revisar tanto la situación impositiva como el cumplimiento de las disposiciones cambiarias.

Qué hacer si llega una notificación de ARCA

Las comunicaciones no implican, por sí mismas, que exista una deuda fiscal definitivamente determinada.

El contribuyente debe revisar los períodos y montos informados, contrastarlos con sus comprobantes y verificar si corresponden a ingresos propios.

En los casos de cuentas administradas por terceros, resulta especialmente importante contar con contratos, liquidaciones y documentación que permita establecer quién percibió efectivamente el dinero.

Si se detectan omisiones, deberán evaluarse las declaraciones y regularizaciones correspondientes. Si existen errores en la información atribuida, es posible presentar una respuesta respaldada por documentación.

El caso de OnlyFans pone nuevamente el foco sobre las obligaciones fiscales de quienes generan ingresos mediante plataformas digitales, independientemente del país donde se encuentre depositado el dinero.