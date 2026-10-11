Compras en Shein y Temu: qué impuestos se pagan y cómo funciona la franquicia de US$400

Las compras en Shein y Temu están sujetas a límites e impuestos establecidos por ARCA. El régimen courier permite hasta cinco envíos anuales de US$3.000 cada uno y contempla una franquicia de US$400, aunque no elimina todos los tributos. Qué tener en cuenta antes de comprar.
Las compras en Shein y Temu se volvieron una alternativa para los argentinos que buscan ropa, accesorios, tecnología y otros productos en plataformas internacionales. Sin embargo, el valor publicado en las tiendas no siempre representa el costo final, ya que los paquetes que ingresan al país mediante servicios de courier están sujetos a límites y obligaciones tributarias establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El régimen de pequeños envíos permite realizar hasta cinco operaciones por año calendario y por persona, con un valor máximo de 3.000 dólares por paquete. Además, contempla una franquicia de 400 dólares que permite reducir determinados impuestos de importación.
No obstante, comprar por menos de 400 dólares no significa que el pedido esté completamente libre de impuestos. El beneficio alcanza a los derechos de importación y la tasa de estadística, pero no elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni otros tributos que puedan corresponder según la mercadería.
Cómo funciona la franquicia de US$400 de ARCA
La franquicia se aplica sobre los primeros 400 dólares del valor FOB de cada envío, es decir, el valor de la mercadería sin incluir flete internacional ni seguro. Dentro de ese límite, las compras quedan exentas del pago de derechos de importación y tasa de estadística.
Por ejemplo, una persona que realiza una compra de 300 dólares en Shein o Temu puede acceder al beneficio y evitar esos dos tributos. Sin embargo, deberá afrontar el IVA y los impuestos internos que correspondan, además de los posibles costos del servicio de courier.
Para utilizar el régimen de pequeños envíos, los paquetes deben cumplir determinadas condiciones: no superar los 3.000 dólares de valor, contener hasta tres unidades de una misma especie, pesar como máximo 50 kilogramos y no tener finalidad comercial.
Qué ocurre cuando una compra supera los US$400
Una de las principales dudas aparece cuando el pedido supera el monto de la franquicia. En estos casos, el beneficio no desaparece automáticamente, sino que se mantiene sobre los primeros 400 dólares de la mercadería.
Así, si una persona realiza una compra con un valor FOB de 600 dólares, los primeros 400 estarán exentos de derechos de importación y tasa de estadística. Sobre los 200 dólares restantes deberán calcularse los tributos correspondientes, además del IVA y otros cargos aplicables.
El límite de 3.000 dólares por paquete continúa vigente. Por lo tanto, es posible realizar compras superiores a 400 dólares dentro del régimen, siempre que se respeten las condiciones establecidas por ARCA y se abonen los impuestos correspondientes.
Cuántas compras se pueden hacer por año
ARCA estableció un cupo de cinco envíos anuales por persona para esta modalidad. Como cada operación admite mercadería por un máximo de 3.000 dólares, el límite teórico acumulado alcanza los 15.000 dólares por año.
Sin embargo, ese monto no está completamente exento de impuestos. La franquicia de 400 dólares se aplica individualmente a cada uno de los cinco envíos permitidos, por lo que el beneficio puede alcanzar hasta 2.000 dólares de valor FOB acumulado, siempre que se cumplan los requisitos.
Una vez agotado el cupo anual, los nuevos pedidos dejan de contar con esta franquicia y deben tributar conforme al régimen aduanero que corresponda. ARCA aclaró que el comprador debe consultar con la empresa transportista las condiciones aplicables a cada operación.
Cómo consultar los envíos utilizados en ARCA
Los consumidores pueden verificar cuántos envíos utilizaron durante el año a través del sitio oficial de ARCA. Para hacerlo, deben ingresar con Clave Fiscal de nivel 2 o superior al módulo denominado “Envíos Postales Internacionales”.
En esa sección se puede consultar el detalle de las operaciones registradas, identificar al prestador postal o courier que intervino y comprobar cuántas compras fueron computadas dentro del cupo anual.
La consulta resulta importante antes de realizar un nuevo pedido, especialmente cuando se efectuaron varias compras en plataformas internacionales durante el mismo año calendario.
Quién cobra los impuestos de las compras internacionales
En el régimen courier, las empresas transportistas se encargan de realizar las gestiones aduaneras ante ARCA en representación del destinatario. Por ese motivo, los compradores no necesitan presentar personalmente un formulario ante el organismo para cada envío.
La empresa también interviene en la liquidación y el cobro de los tributos correspondientes. Si una compra supera la franquicia, el courier debe informar los importes que deberán abonarse para completar la operación.
ARCA advirtió que no solicita directamente estos pagos mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes por redes sociales. Ante contactos sospechosos, recomendó no realizar transferencias ni proporcionar datos personales o bancarios.
Qué tener en cuenta antes de comprar en Shein o Temu
Antes de confirmar una compra internacional, es conveniente revisar el valor FOB de la mercadería, los gastos de transporte y los impuestos que podrían incorporarse al precio final, publicó Ámbito.
También resulta necesario verificar la cantidad de unidades de un mismo producto y el peso del paquete. Para el régimen de pequeños envíos por courier, ARCA establece un máximo de tres unidades de la misma especie y 50 kilogramos por paquete.
De esta manera, la franquicia de 400 dólares permite reducir el costo de determinadas importaciones, pero no garantiza compras completamente libres de impuestos. Conocer los límites y consultar los envíos disponibles puede ayudar a evitar gastos inesperados al recibir productos adquiridos en el exterior.