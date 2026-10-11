ARCA pone la lupa sobre OnlyFans: una creadora denunció una deuda de más de $150 millones por ingresos que asegura no haber cobrado

Una creadora argentina de OnlyFans aseguró que recibió un reclamo fiscal por ingresos cercanos a 300.000 dólares que, según afirma, fueron administrados por una agencia. El caso expuso los riesgos impositivos de quienes generan contenidos para plataformas del exterior.
ARCA y OnlyFans quedaron en el centro de una controversia por presuntos controles sobre los ingresos de creadoras argentinas de contenido digital. Una usuaria de la plataforma aseguró que recibió una notificación por casi 300.000 dólares de ingresos no declarados entre 2022 y 2024, aunque sostiene que nunca percibió esa suma.
El caso fue difundido por Iprofesional a partir de un testimonio anónimo publicado en redes sociales. La mujer afirmó que el reclamo, entre impuestos, intereses y multas, superaría los 150 millones de pesos, una cifra que asegura no poder afrontar.
Según su relato, trabajaba con una agencia que administraba su cuenta y retenía gran parte de la facturación. Sin embargo, tanto el perfil de OnlyFans como los medios de cobro estaban registrados a su nombre, lo que habría generado dificultades para demostrar cuánto dinero recibió efectivamente.
Qué denunció la creadora de OnlyFans
La mujer sostuvo que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habría solicitado información sobre los ingresos de creadoras argentinas a la empresa responsable de OnlyFans, con sede en el Reino Unido.
“Recibí una notificación informándome casi u$s300.000 a mi nombre (que yo no recibí) de ingresos no declarados entre 2022 y 2024, con una deuda estimada que, sumando intereses y multas, superan los $150 millones”, relató.
La creadora aseguró que su situación no sería aislada y que otras mujeres que trabajaban mediante agencias enfrentarían inconvenientes similares. “Hay muchas chicas en la misma situación. Trabajábamos con agencias que administraban nuestras cuentas y se quedaban con la mayor parte de la facturación”, afirmó.
Según explicó, algunas creadoras recibían un porcentaje reducido de los ingresos generados por sus perfiles, mientras que otras percibían remuneraciones fijas.
El problema de las agencias que administraban las cuentas
Uno de los aspectos centrales del reclamo está relacionado con el funcionamiento de las agencias intermediarias.
Estas empresas pueden encargarse de administrar perfiles, organizar publicaciones, gestionar mensajes y comercializar suscripciones a cambio de una comisión o participación en la facturación.
Sin embargo, según el testimonio difundido, los ingresos aparecían asociados a las cuentas de las creadoras, aunque una parte importante del dinero quedara en manos de terceros.
“Nosotras recibíamos apenas un ínfimo porcentaje o un sueldo fijo de u$s1.500 mensuales”, explicó la denunciante.
También señaló que algunas agencias dejaron de operar y que las creadoras conservaron solamente conversaciones y comprobantes parciales de los acuerdos comerciales.
“El problema es que las cuentas de OnlyFans y los medios de cobro estaban a nuestro nombre. Muchas agencias desaparecieron y solo tenemos chats de Telegram y algunos comprobantes para demostrarlo”, agregó.
Esta situación plantea una dificultad para determinar quién recibió efectivamente los fondos y cómo deberían atribuirse los ingresos a efectos fiscales.
La responsabilidad tributaria no puede establecerse únicamente a partir de un relato: depende de la documentación contractual, los movimientos financieros, la titularidad de las operaciones y la normativa aplicable.
Qué impuestos deben pagar las creadoras de OnlyFans en Argentina
Más allá de la denuncia, la actividad de quienes generan ingresos mediante plataformas digitales puede estar alcanzada por obligaciones tributarias en Argentina.
La comercialización habitual de contenidos por suscripción constituye una actividad económica y, como sucede con otros trabajos independientes, puede requerir inscripción fiscal, emisión de comprobantes y declaración de ingresos.
El régimen aplicable depende de factores como el volumen de facturación, la naturaleza del servicio, la residencia fiscal y la forma en que se realizan las operaciones.
Para quienes cumplen los requisitos establecidos, el Monotributo puede ser una alternativa de inscripción, ya que reúne en una cuota mensual el componente impositivo y los aportes correspondientes al sistema previsional y a la obra social.
En cambio, quienes superan los límites del régimen simplificado o quedan excluidos por otras condiciones deben evaluar su inscripción en el régimen general.
En ese caso, pueden corresponder obligaciones relacionadas con el Impuesto a las Ganancias y el IVA, según las características de la actividad.
Cómo se declaran los ingresos recibidos desde el exterior
Una de las cuestiones más importantes para las creadoras argentinas es el tratamiento fiscal de los pagos provenientes de plataformas internacionales.
Los ingresos pueden recibirse mediante cuentas bancarias, billeteras digitales o servicios de pago como Payoneer, Wise y Skrill.
Sin embargo, cobrar desde el exterior no implica que esos ingresos estén automáticamente exentos de impuestos en Argentina.
Cuando una prestación reúne las condiciones legales para ser considerada una exportación de servicios, puede corresponder la emisión de una factura de exportación, conocida como Factura E.
Este comprobante permite documentar operaciones con clientes o destinatarios del exterior, siempre que se cumplan los requisitos previstos por la normativa.
El tratamiento frente al IVA y las obligaciones cambiarias debe analizarse de acuerdo con cada operación. No todos los cobros recibidos desde una plataforma internacional constituyen necesariamente una exportación de servicios.
Tampoco puede suponerse que la utilización de una billetera extranjera permita conservar dólares sin restricciones en todos los casos, ya que las condiciones dependen de las disposiciones vigentes y de la situación del contribuyente.
Qué sucede cuando existen ingresos no declarados
ARCA cuenta con mecanismos de fiscalización que permiten contrastar declaraciones tributarias con información financiera y otros registros disponibles legalmente.
Cuando aparecen diferencias entre los movimientos registrados y los ingresos declarados, el organismo puede requerir explicaciones y documentación respaldatoria.
En determinados casos, estas inconsistencias pueden derivar en ajustes impositivos, intereses o sanciones, según corresponda.
No obstante, la existencia de movimientos financieros no significa necesariamente que todos esos fondos constituyan ingresos propios de quien figura como titular de una cuenta.
En situaciones donde intervienen agencias, representantes o administradores, resulta relevante identificar el origen de los pagos, los acuerdos comerciales y la distribución efectiva del dinero.
Por eso, la documentación de los contratos y las transferencias puede resultar determinante para discutir una eventual liquidación tributaria.
La importancia de conservar contratos y comprobantes
El testimonio de la creadora argentina también puso de relieve los problemas que pueden surgir cuando las relaciones comerciales con agencias se desarrollan sin documentación suficiente.
La mujer aseguró que conserva conversaciones de Telegram y algunos comprobantes, pero que no dispone de todos los registros necesarios para demostrar la distribución de los ingresos.
“Me reclaman impuestos sobre dinero que nunca recibí y no tengo cómo afrontar esa deuda ni cómo solucionar”, expresó.
Para quienes trabajan mediante plataformas internacionales, resulta importante conservar los acuerdos con intermediarios, los registros de facturación, los movimientos de las cuentas y los comprobantes de las comisiones. Estos documentos pueden ser necesarios tanto para cumplir con las obligaciones fiscales como para responder ante una eventual fiscalización.