ARCA perdió un juicio por Ganancias y el fallo podría influir en otros reclamos prolongados

ARCA perdió un juicio contra Pan American Energy y quedó impedida de cobrar el ajuste impositivo discutido en ese expediente, junto con sus intereses y multas. La Justicia consideró que las demoras vulneraron el derecho de la empresa a obtener una resolución en un plazo razonable.

La decisión fue dictada el 6 de octubre por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El conflicto estaba relacionado con el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2009 y llegó al Tribunal Fiscal de la Nación, que resolvió en julio de 2025.

Según informó Ámbito, el fallo abarcó tanto las sanciones como la obligación tributaria reclamada. Los especialistas consultados destacaron que el criterio podría servir como antecedente para otras controversias fiscales prolongadas.

Cómo se desarrolló el reclamo

La ex AFIP, actual ARCA, cuestionó operaciones de la empresa bajo las reglas de precios de transferencia. La fiscalización se vinculó con exportaciones de petróleo y gas realizadas durante el ejercicio 2009.

El organismo dictó la determinación de oficio en junio de 2017, mediante la cual reclamó el impuesto, sus intereses y una multa. La empresa apeló y la controversia permaneció casi ocho años ante el Tribunal Fiscal.

El período de aproximadamente 15 años mencionado en la cobertura comprende el tiempo transcurrido entre la obligación fiscal discutida y la sentencia del Tribunal Fiscal de 2025. No corresponde únicamente a la permanencia del expediente en ese tribunal.

La garantía de una resolución en tiempo razonable

El punto central fue la aplicación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable al propio reclamo tributario. La Cámara extendió esa protección más allá de las multas y dejó sin efecto también el ajuste del impuesto.

“La garantía de ser juzgado en un plazo razonable no se limita a los procedimientos penales o sancionatorios, sino que también puede alcanzar a la propia pretensión del Estado de cobrar un impuesto”, explicó el abogado tributario Diego Fraga a Ámbito.

El especialista sostuvo que las demoras no deben recaer sobre el contribuyente. “El fisco tiene amplias facultades de fiscalización, determinación de impuestos y aplicación de sanciones, pero esas facultades no son ilimitadas”, señaló.

El alcance de la decisión

Fraga advirtió que una discusión indefinida con ARCA genera incertidumbre, dificulta el ejercicio del derecho de defensa y afecta la seguridad jurídica. También cuestionó la diferencia entre los plazos exigidos a los contribuyentes y los tiempos de respuesta estatales.

“No puede haber una exigencia de diligencia extrema para el ciudadano y una tolerancia prácticamente ilimitada para la Administración”, expresó. En su evaluación, la sentencia representa un avance en la protección de las garantías de los administrados.

El fallo resolvió la controversia específica de Pan American Energy. Su posible utilización como antecedente en otros expedientes dependerá de las circunstancias de cada proceso y de la evaluación judicial de las demoras, sin implicar una anulación general de los reclamos de ARCA.