Choque de trenes en España: buscan restos humanos entre los vagones

El choque de trenes en España, ocurrido a la altura de Toledo, dejó al menos 69 muertos, 180 heridos y un número todavía indeterminado de desaparecidos. Este jueves, un día después de la tragedia ferroviaria, los equipos de emergencia continuaron trabajando entre los vagones destruidos con perros entrenados y drones térmicos para localizar restos humanos.

El accidente involucró a dos trenes de alta velocidad, uno de la empresa pública Renfe, que transportaba 378 pasajeros, y otro de la compañía Iryo, en el que viajaban 147 personas. Según la reconstrucción preliminar, una de las formaciones impactó desde atrás contra la otra, que permanecía detenida sobre las vías.

Durante la noche, efectivos de la Guardia Civil, bomberos, Policía Nacional y la Unidad Militar de Emergencias trabajaron con maquinaria pesada para remover los cuatro vagones que descarrilaron y cayeron por un terraplén. Las tareas continuaron durante la mañana del jueves, mientras las autoridades intentaban establecer la cantidad definitiva de víctimas.

Perros entrenados y drones buscan restos humanos

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, confirmó que durante los operativos nocturnos se encontraron restos humanos que todavía debían ser identificados.

“A lo largo de la noche han aparecido restos humanos parciales y hay acumulados, además de los cadáveres, restos humanos que se tienen que ir identificando”, expresó el funcionario.

También explicó que los equipos debían continuar con movimientos de grúas para retirar uno de los vagones que permanecía volcado. Aunque consideró poco probable que hubiera más fallecidos debajo de esa estructura, pidió mantener la prudencia.

Tras el apuntalamiento de los vagones, los equipos cinológicos 🐕 y el personal de búsqueda técnica, recorrén el interior de los vagones accidentados en Los Yébenes. https://t.co/DwYNm6AXCE — UME (@UMEgob) October 28, 2026

Por su parte, la vocera de la Guardia Civil, Llanos Olivares, informó que seis perros del Servicio Cinológico participaron en la búsqueda de restos biológicos entre los hierros retorcidos.

La funcionaria solicitó a los familiares de personas desaparecidas que acudieran a los destacamentos habilitados en Córdoba, Toledo, Sevilla y Madrid para aportar muestras de ADN que permitieran identificar los restos encontrados.

Investigan una falla en el sistema ferroviario

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, calificó el accidente como “inverosímil”, mientras avanzaban las investigaciones para determinar las causas del choque.

De acuerdo con la información preliminar, una falla en el sistema automático de señalización de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía provocó la detención de seis trenes. Desde ese momento, las formaciones comenzaron a recibir instrucciones del centro de control ubicado en la estación de Atocha, en Madrid.

En ese contexto, un operador autorizó al maquinista de un tren AVE de Renfe a reanudar la marcha, sin advertirle que otra formación de Iryo permanecía detenida aproximadamente 25 kilómetros más adelante, sobre la misma vía.

El tren de Renfe recorrió esa distancia en unos 17 minutos y, según las primeras estimaciones, pudo haber alcanzado una velocidad de 200 kilómetros por hora antes del impacto.

La colisión provocó el descarrilamiento de los últimos tres vagones de la formación detenida, mientras que la locomotora del AVE cayó por un terraplén.

Los investigadores todavía no habían recuperado las cajas negras, consideradas fundamentales para reconstruir los minutos previos al accidente. Sin embargo, trascendieron fragmentos de las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control ferroviario.

Las morgues quedaron desbordadas por la cantidad de víctimas

La magnitud de la tragedia también generó dificultades en el Instituto de Medicina Legal de Toledo, donde los equipos forenses trabajaron para identificar a las personas fallecidas.

Hasta las 22 del miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha había confirmado el ingreso de 52 cuerpos a la morgue, sobre un total de 69 víctimas fatales registradas.

La capacidad de almacenamiento resultó insuficiente y la Unidad Militar de Emergencias debió trasladar un camión frigorífico para conservar los cuerpos mientras avanzaban las tareas de identificación.

En paralelo, familiares y amigos de los pasajeros desaparecidos difundieron fotografías y datos personales en redes sociales, con la esperanza de obtener información sobre su paradero.

Durante el arco nocturno, las unidades de la #UME desplegadas en el #AccidenteFerroviario han continuado sus misiones junto al resto de servicios de emergencia, realizando el corte y levantamiento de unos de los vagones siniestrados. https://t.co/NIUqCEfRGh — UME (@UMEgob) October 29, 2026

España decretó tres días de luto

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, decretó tres días de luto nacional por la tragedia ferroviaria y regresó este jueves al lugar del accidente para supervisar las tareas de emergencia.

Por su parte, los reyes Felipe VI y Letizia tenían previsto visitar el Hospital Universitario de Toledo, donde permanecían internadas 32 personas que viajaban en las formaciones accidentadas.

De ese total, 12 pacientes se encontraban en estado grave y recibían atención en unidades de cuidados intensivos.

El accidente reavivó la preocupación por la seguridad ferroviaria en España, especialmente después de la tragedia registrada en enero en Adamuz, provincia de Córdoba, donde murieron 46 personas.

Mientras continuaban los trabajos de recuperación de restos e identificación de víctimas, las autoridades mantenían abierta la investigación para establecer las responsabilidades y determinar qué falló en el sistema de circulación ferroviaria.