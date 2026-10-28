Argentino sobrevivió al choque de trenes en España y su celular le avisó a su esposa que había sufrido un accidente

Un argentino que sobrevivió al choque de dos trenes de alta velocidad en España relató los dramáticos momentos que atravesó durante el accidente ferroviario ocurrido este miércoles cerca de Urda, en la provincia de Toledo. Brian, quien viajaba en el coche número 5 de una de las formaciones, aseguró que creyó que iba a morir después del impacto y describió las escenas de desesperación que encontró entre los pasajeros.

“Estoy en shock. Los 10 segundos posteriores pensé que me moría”, expresó el sobreviviente durante una entrevista con TN. El hombre sufrió golpes en la cabeza y las piernas, pero logró abandonar el tren después de que otros pasajeros consiguieran abrir una salida.

El accidente involucró a dos formaciones de alta velocidad que circulaban por el corredor ferroviario entre Madrid y Sevilla: un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo. Según los reportes difundidos durante la jornada, el siniestro dejó al menos 68 muertos y numerosos heridos, mientras continuaban las tareas de asistencia e investigación.

Cómo fueron los segundos previos al choque de trenes

Brian explicó que viajaba en una formación de ocho coches y que se encontraba algo dormido cuando se produjo una detención inesperada, alrededor de las 8.30.

“Era muy temprano y estaba un poco dormido. A las 08:30, el tren se frena y nos dicen por megafonía que estaban todos detenidos porque había un problema”, recordó.

Según su relato, después de esa interrupción, el tren en el que viajaba retomó la marcha, mientras otra formación permanecía detenida más adelante.

“Ahí aceleramos y el otro tren estaba cinco minutos adelante. A 300 kilómetros por hora, no lo iba a ver nunca el nuestro”, sostuvo.

Las primeras informaciones indicaron que un tren AVE de Renfe habría impactado por detrás a una formación de Iryo que estaba detenida. Sin embargo, las circunstancias precisas del accidente continuaban bajo investigación.

“El asiento me pegó en la cabeza”: el momento del impacto

El argentino describió que la violencia de la colisión lo lanzó hacia adelante y provocó que parte del mobiliario del vagón se desprendiera.

“Yo me fui para adelante; se desprendió el asiento que estaba adelante mío y me pegó en la cabeza. Luego me fui hacia adelante y me golpeé todas las piernas”, explicó.

Los instantes posteriores al choque estuvieron marcados por la confusión. Dentro del tren había pasajeros lesionados y otros que intentaban encontrar una salida.

“Había mucha gente llorando y sangrando; no podíamos salir”, recordó Brian, quien aseguró que durante los primeros segundos creyó que no sobreviviría.

Finalmente, una persona consiguió abrir una salida y los ocupantes comenzaron a abandonar la formación.

Los gritos de auxilio y la desesperación de los pasajeros

Una vez fuera del tren, Brian pudo observar parte de las consecuencias de la colisión. Según relató, una de las formaciones había descarrilado y varias personas continuaban atrapadas.

“Afuera se escuchaban los gritos de auxilio y de gente que estaba atrapada”, manifestó.

El sobreviviente también contó que escuchó a una persona afirmar que en uno de los vagones había pasajeros decapitados. Se trató de un comentario que oyó durante la emergencia y no de una situación que hubiera constatado personalmente.

El escenario dejó una fuerte impresión en el argentino, quien reconoció que todavía intentaba asimilar lo sucedido.

“Agradezco estar vivo para contarlo”, expresó.

Su iPhone detectó el accidente y alertó a su esposa

Otro de los aspectos que llamó la atención de su testimonio fue la forma en que su familia se enteró del choque.

Brian explicó que su teléfono celular detectó automáticamente el impacto y envió una notificación a su esposa para advertirle que había sufrido un accidente.

“El iPhone tiene un sensor. Cuando chocó el tren, el celular salió disparado y reconoció que hubo un accidente. Ahí, el mismo celular le avisó a mi mujer que tuve un accidente”, relató.

Después de recibir la alerta, su esposa logró comunicarse con él mediante una videollamada y pudo verlo tendido tras el impacto.

La función de detección de accidentes de determinados modelos de iPhone permite identificar posibles colisiones graves y activar mecanismos de comunicación de emergencia.

“Si estaba un vagón más adelante, no estaría acá”

El argentino aseguró que la ubicación que ocupaba dentro del tren fue determinante para las consecuencias que sufrió.

Al recordar la magnitud del impacto y los daños registrados en otros sectores de la formación, consideró que haber viajado en otro coche podría haber cambiado completamente su destino.

“Si estaba un vagón más adelante, no estaría acá”, afirmó.