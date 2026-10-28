Choque de trenes en España: investigan un posible error humano o una falla de seguridad

El choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España, dejó al menos 30 personas fallecidas y abrió una investigación para determinar las causas del accidente. Entre las principales hipótesis se encuentran un posible error humano y una falla en los sistemas de seguridad ferroviaria que debían impedir que ambos convoyes circularan por el mismo tramo.

El siniestro ocurrió este miércoles 28 de octubre, alrededor de las 8.54 (hora española), en inmediaciones de la estación de Urda, a la altura de Los Yébenes. Según la información preliminar, un tren AVE de Renfe que había partido de Madrid con destino a Sevilla impactó por detrás contra una formación de la empresa Iryo que se encontraba detenida.

Como consecuencia de la colisión, dos vagones descarrilaron y cayeron por un terraplén. La magnitud del accidente obligó a desplegar un importante operativo de emergencia y provocó la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Un posible error humano, entre las hipótesis

Las autoridades españolas comenzaron a investigar las circunstancias del accidente, aunque todavía no se determinaron oficialmente las responsabilidades.

La secretaria general del sector ferroviario de Comisiones Obreras (CCOO), Pepa Páez, explicó a Infobae que una de las posibilidades bajo análisis era un error en la conducción o en la autorización de circulación.

“Podría haber sido un fallo del maquinista o de quien regula el tráfico, pero aún es pronto para saberlo y no podemos confirmar qué ha sucedido exactamente”, señaló.

La dirigente sindical remarcó que todavía no existían elementos suficientes para establecer cómo se produjo el choque.

Investigan una posible falla en el sistema de seguridad

Otra de las hipótesis se relaciona con el funcionamiento del sistema automático que controla la distancia entre trenes y puede intervenir cuando detecta una situación de peligro.

Según informaron fuentes oficiales a la Cadena SER, el sistema denominado Linienzugbeeinflussung (LZB) habría presentado una interrupción durante algunos minutos antes del accidente.

De acuerdo con esa información, aunque se habría activado un bloqueo de seguridad, el maquinista del tren que circulaba por detrás habría recibido una autorización desde el centro de control de Atocha para continuar la marcha, pese a la presencia de una señal roja.

Esta versión todavía no fue confirmada como causa del siniestro y deberá ser examinada por los investigadores.

Los sistemas de señalización ferroviaria están diseñados para impedir que dos formaciones ocupen simultáneamente un mismo tramo de vía. Cuando un tren se detiene, los mecanismos de control deben advertir esa situación y, en determinadas circunstancias, activar el frenado automático.

Además, el centro de control de Adif, ubicado en Atocha, supervisa la circulación y la posición de las formaciones en la red ferroviaria.

📹 El grave choque entre dos trenes en Toledo, desde el aire https://t.co/2iTSWQqDdD — ABC.es (@abc_es) October 28, 2026

Operativo de emergencia y suspensión del servicio

Tras la colisión, se desplegaron bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, integrantes de Protección Civil y equipos sanitarios de distintas localidades.

También participaron tres helicópteros sanitarios y dos unidades de vigilancia intensiva móvil, entre otros recursos destinados a asistir a las víctimas.

Por su parte, el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) informó que estaba recopilando datos para conocer las circunstancias del accidente y sus consecuencias.

“Estamos intentando conocer los hechos, su alcance y afectación a profesionales y viajeros”, expresaron desde la organización.

Mientras continuaban las tareas de emergencia, Adif anunció la instalación de puntos de atención para los afectados en las estaciones de Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita.