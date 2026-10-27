El Niño podría agravar los eventos extremos tras un récord de gases de efecto invernadero

Las concentraciones de gases de efecto invernadero alcanzaron máximos históricos en 2025, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El informe se conoció mientras se desarrolla un episodio de El Niño que, según los pronósticos del organismo, podría alcanzar una intensidad sin precedentes hacia fin de año.

El boletín indica que el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso volvieron a aumentar en la atmósfera. Estos gases retienen calor y contribuyen al calentamiento global, que puede incrementar el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos.

La OMM señaló que El Niño podría modificar los patrones de precipitaciones y aumentar el riesgo de sequías e inundaciones en distintas regiones. Sus efectos varían según la zona y la intensidad que alcance el fenómeno.

Las concentraciones alcanzaron un nuevo máximo

La concentración media mundial de dióxido de carbono llegó a 426,8 partes por millón en 2025. Según la OMM, ese valor equivale al 153% del nivel registrado antes de la industrialización, tomado como referencia en 1750.

El metano alcanzó las 1.948 partes por mil millones y el óxido nitroso llegó a 339,1 partes por mil millones. El boletín mide la cantidad de gases acumulados en la atmósfera, no las emisiones liberadas durante un solo año.

La secretaria general adjunta de la OMM, Ko Barrett, advirtió que los gases retienen una cantidad de calor sin precedentes y aportan energía a fenómenos meteorológicos más extremos. También señaló que el dióxido de carbono permanece durante mucho tiempo en la atmósfera y afecta al clima durante décadas e incluso siglos.

El Niño y sus posibles efectos

El episodio de El Niño se desarrolla en el océano Pacífico tropical y puede alterar las temperaturas y las lluvias en distintas partes del mundo. La OMM prevé que continúe fortaleciéndose y alcance su punto máximo hacia diciembre.

En una proyección difundida este mes, el organismo estimó que la anomalía de la temperatura superficial del mar en la región central del Pacífico tropical podría llegar a unos 3,7 grados por encima del promedio durante el trimestre octubre-diciembre. Se trata de un pronóstico para esa zona del océano, no de un aumento equivalente de la temperatura media del planeta.

Un episodio intenso puede favorecer sequías, inundaciones e incendios en diferentes regiones. Las condiciones secas también pueden reducir la capacidad de la vegetación y los suelos para absorber dióxido de carbono, lo que contribuiría a aumentar su concentración en la atmósfera.

La advertencia de una investigadora argentina

La investigadora del CONICET y profesora emérita de la UBA Matilde Rusticucci sostuvo que la acumulación de dióxido de carbono favorece el aumento de la temperatura. También advirtió sobre una mayor frecuencia de olas de calor, lluvias intensas y sequías en distintas regiones.

La especialista consideró que la combinación del calentamiento global con El Niño podría ubicar a 2026 entre los años más cálidos registrados, aunque aclaró que todavía resta evaluar los próximos meses.

Sobre el centro de la Argentina, Rusticucci señaló que continúan las lluvias intensas y que, en principio, la presencia de cielos nublados podría impedir temperaturas muy elevadas. El informe de la OMM se difundió antes de la conferencia climática COP31, prevista del 9 al 20 de noviembre en Antalya, Turquía.