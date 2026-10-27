El Superclásico tendrá una pelota especial: los detalles del diseño que usarán Boca y River

Boca y River disputarán el Superclásico del próximo domingo con una pelota especial, diseñada para homenajear a la gambeta como una expresión de la creatividad y la identidad del fútbol argentino. El balón se estrenará en la Bombonera por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El partido se jugará el 1° de noviembre desde las 15 y será el cruce interzonal de la penúltima jornada de la primera etapa. Los puntos también se sumarán a la Tabla Anual.

El diseño de la pelota toma elementos de la histórica Tango e incorpora referencias a la Selección argentina campeona del mundo en 1986. También incluye el número 10, una camiseta vinculada con figuras del fútbol nacional.

Los detalles de la pelota especial

Los laureles asociados a la conquista de México 1986 forman parte de la nueva edición. El modelo busca reunir elementos de la historia de la Selección con un homenaje a la gambeta.

El balón que se estrenará en el Superclásico no reemplazará a la pelota oficial del Torneo Clausura. Una vez disputado el encuentro entre Boca y River, será utilizado en determinados partidos.

El debut se producirá en la Bombonera, donde los equipos volverán a enfrentarse por el campeonato local. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.

El último enfrentamiento entre Boca y River

El antecedente más reciente entre ambos fue el 19 de abril de 2026, por la fecha 15 del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Boca ganó 1 a 0 en el Monumental con un penal convertido por Leandro Paredes.

Durante 2025 también se enfrentaron dos veces por los torneos locales. River ganó 2 a 1 en abril por el Apertura y Boca se impuso 2 a 0 en noviembre por el Clausura.

La edición del domingo será el segundo Superclásico oficial de 2026. El encuentro se disputará en la antesala de la última fecha de la primera etapa del campeonato.