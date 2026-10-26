Riquelme defendió al arbitraje antes del Superclásico y lanzó una frase: “Es más fácil culpar a un árbitro”

Juan Román Riquelme se refirió a las críticas contra los arbitrajes a pocos días del Superclásico entre Boca y River. El presidente xeneize defendió a los jueces y aseguró que los equipos deben asumir sus responsabilidades cuando pierden.
Juan Román Riquelme se pronunció sobre las polémicas arbitrales del fútbol argentino a pocos días del Superclásico entre Boca y River, que se disputará el próximo domingo en La Bombonera. El presidente del Xeneize defendió el trabajo de los jueces y cuestionó la costumbre de responsabilizarlos por los malos resultados deportivos.
Las declaraciones se produjeron en medio de las críticas que surgieron desde River por distintas decisiones arbitrales. El presidente del Millonario, Stefano Di Carlo, había expresado su malestar por actuaciones que, según su interpretación, perjudicaron al equipo. El entrenador Leonardo Ponzio también se había referido al tema en conferencias de prensa.
Durante una entrevista con el programa No Podemos Perder, de AZZ, Riquelme fue consultado sobre esta situación y sostuvo: "Creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en este país. Cuando a un equipo le toca perder o las cosas no van bien culpan al árbitro. Siempre es más fácil culpar a un árbitro".
Riquelme defendió a los árbitros antes de Boca-River
El máximo dirigente de Boca consideró que las equivocaciones forman parte del fútbol y que los árbitros, al igual que los jugadores, pueden cometer errores durante un partido.
"Yo siempre pienso que en el fútbol gana el que mejor juega. Soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar", afirmó Riquelme, quien remarcó la importancia de respetar las decisiones de quienes imparten justicia.
Además, cuestionó las declaraciones públicas contra los jueces después de los encuentros. "Te podés pelear, pero no me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale", expresó.
Las críticas de River y la previa del Superclásico
Las palabras de Riquelme se conocieron en un contexto de preocupación en River por los arbitrajes. Di Carlo había utilizado la palabra "vergüenza" para describir su malestar por determinadas decisiones que consideró perjudiciales para el Millonario.
En paralelo, algunos hinchas de River difundieron en redes sociales jugadas polémicas de encuentros recientes, en las que interpretaron que Boca había resultado favorecido por los fallos arbitrales.
Sin mencionar directamente a los dirigentes del club de Núñez, Riquelme mantuvo su postura sobre el trabajo de los jueces. "Ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible y se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol", señaló.