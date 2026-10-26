Tomás Ledesma convocó a homenajear a Néstor Kirchner y habló del escenario electoral en Entre Ríos

El homenaje a Néstor Kirchner en Paraná se realizará este martes 27 de octubre, a las 18.30, en la sede del Partido Justicialista de Entre Ríos, ubicada en calle 9 de Julio. La actividad fue impulsada por el exdiputado nacional Tomás Ledesma, quien, en diálogo con el programa "Quién Dice Qué" de Elonce, también se refirió al escenario político provincial y a la posibilidad de un adelantamiento de las elecciones de 2027.

La convocatoria se desarrollará al cumplirse 16 años del fallecimiento del expresidente argentino. Según explicó Ledesma, el encuentro buscará recuperar su figura como referencia para reflexionar sobre la relación entre la ciudadanía y la dirigencia política.

“Creemos que estamos atravesando una etapa en Paraná, en Entre Ríos y en la Argentina de mucha distancia de la sociedad con la política, de una desconfianza muy grande”, expresó el exlegislador. En ese contexto, consideró que Kirchner “logró recuperar esa cercanía con la gente y la confianza, no tanto con palabras, sino con hechos concretos”.

Un homenaje abierto a distintos sectores

Ledesma explicó que este año decidieron darle mayor intensidad a la organización del encuentro, en un contexto que, desde su perspectiva, exige revisar el vínculo entre las instituciones y la sociedad. “Fue una persona que vino del sur, en una Argentina con más desocupados que votos sacó, y logró cambiar la Argentina, por lo menos ponerla de pie después de muchos años”, sostuvo, al recordar la llegada de Kirchner a la Presidencia en 2003.

El exdiputado también destacó la importancia de establecer diálogos entre dirigentes de diferentes espacios políticos. En ese sentido, mencionó a la dirigente radical Lucía Varisco, a quien definió como una figura que aprecia y respeta, y señaló que existen reconocimientos a la trayectoria del expresidente más allá del peronismo.

Horario, lugar y actividades previstas

El encuentro tendrá lugar este martes a las 18.30 en la sede provincial del PJ, en Paraná, y estará abierto tanto a militantes como a vecinos interesados en participar. “Es abierto a la ciudadanía en general y a diferentes espacios sociales, políticos y sindicales. La idea es que puedan acercarse”, indicó Ledesma.

Asimismo, anticipó que la organización prepara materiales audiovisuales y mensajes especiales. “Va a haber algunas sorpresas en cuanto a contenidos, videos y saludos que también estamos esperando”, adelantó.

Ledesma advirtió sobre un posible adelantamiento electoral

Más allá del homenaje, Ledesma analizó las perspectivas del peronismo entrerriano para 2027. En particular, sostuvo que las definiciones sobre el calendario electoral podrían acelerar las conversaciones y los acuerdos políticos en la provincia. “Tenemos una cuestión importante, que son las reglas de juego que va a haber en Entre Ríos. Estamos en vísperas, muy probablemente, de un adelantamiento electoral”, afirmó.

Se trata de una posibilidad planteada por el dirigente, no de una decisión oficial confirmada. En ese escenario, consideró necesario fortalecer las agendas municipales y provinciales. “Nos queda poco tiempo, probablemente, en términos de un posible adelantamiento electoral”, insistió.

Diálogo político y autocrítica de cara a 2027

El exlegislador aseguró que su espacio mantiene conversaciones con sectores con los que anteriormente tenía escaso contacto. También planteó la necesidad de revisar decisiones políticas del pasado. “Estamos reconociendo errores, construyendo con espacios con los que no teníamos mucho diálogo antes, pero con una madurez política de algunos actores y con armados que nos dan mucho entusiasmo”, expresó.

Ledesma confirmó que el horizonte electoral forma parte de esas conversaciones, aunque aclaró que actualmente dedica buena parte de su actividad política a otros proyectos. “Obviamente que estamos pensando en 2027”, sintetizó.

Su nueva etapa profesional y la Fundación Avancemos

Tras finalizar su mandato como diputado nacional, Ledesma comenzó a ejercer la abogacía. Contó que abrió un estudio jurídico junto a dos socios, ubicado en la esquina de San Martín y Urquiza, en Paraná. “Fue un gran desafío. Estoy poniéndole mucha energía al trabajo en lo privado, pero también con mucha dedicación política”, explicó. Consultado sobre su continuidad en la militancia, respondió: “Nunca se deja, es un estilo de vida”.

En paralelo, destacó la creación de la Fundación Avancemos, dedicada a investigar temas vinculados con el ambiente, la salud mental y la economía.

“Hay muchos profesionales jóvenes a los que no les gusta tanto la cuestión orgánica de las agrupaciones y los partidos, sino que les interesa hablar de los problemas”, señaló.

Finalmente, explicó que busca dar mayor protagonismo a nuevas generaciones dentro de su espacio político, mientras concentra parte de sus esfuerzos en la investigación y la elaboración de propuestas para Entre Ríos.