Lucía Varisco anticipó que el MUR volverá a competir en Paraná y llamó a fortalecer la democracia

REDACCIÓN ELONCE
Lucía Varisco confirmó en Quién Dice Qué, por Elonce, que el Movimiento de Unidad Radical se prepara para las elecciones de 2027. Además, convocó a un acto por los 43 años del triunfo de Raúl Alfonsín y cuestionó el clima político nacional.
Lucía Varisco anticipó que el Movimiento de Unidad Radical (MUR) volverá a participar en las elecciones de Paraná durante 2027, aunque aclaró que todavía deben definirse las reglas de los próximos comicios. La dirigente radical también convocó a un encuentro para conmemorar los 43 años del triunfo de Raúl Alfonsín y defendió la necesidad de recuperar el diálogo político, fortalecer los partidos y reivindicar los valores democráticos.
Durante una entrevista en el programa Quién Dice Qué, que se emite por Elonce, Varisco analizó la situación política nacional, se refirió al futuro del radicalismo y confirmó que continúa trabajando con su espacio en la capital entrerriana. Además, habló sobre su actividad profesional y su incorporación a un organismo provincial.
La dirigente, nieta del exintendente Humberto Varisco, destacó la trayectoria del MUR en la ciudad y recordó que el espacio político tiene sus orígenes en el regreso de la democracia. "Mi abuelo fue intendente en su primera gestión en el '83 y yo nací en el '90, así que el espacio ya tenía un recorrido", expresó.
Lucía Varisco confirmó que el MUR se prepara para las elecciones de 2027
Consultada sobre su futuro político, Varisco aseguró que continuará participando de la actividad partidaria y que su espacio buscará mantener el protagonismo que tuvo históricamente en las elecciones municipales. "A nosotros nos gusta jugar, nos gusta competir y nuestro espacio siempre ha sido protagonista dentro de las elecciones paranaenses, que también le han dado un gran respaldo a lo provincial", sostuvo.
En ese sentido, confirmó que durante 2027 retomarán con mayor intensidad el trabajo territorial y la elaboración de propuestas. "El año que viene nos va a encontrar nuevamente en las calles debatiendo con los equipos técnicos", aseguró.
Sin embargo, aclaró que todavía existen cuestiones institucionales que podrían modificar las estrategias electorales. Entre ellas, mencionó la posibilidad de que se realicen elecciones primarias y la eventual separación de los comicios provinciales y nacionales.
Las PASO y el desdoblamiento electoral, claves para definir la estrategia
La dirigente reconoció que las decisiones sobre el sistema electoral serán determinantes para organizar el trabajo político del MUR. La continuidad de las PASO y la posibilidad de desdoblar las elecciones aparecen entre los aspectos que deberán resolverse. "Hay que ver cuáles van a ser las reglas de juego. Aunque se dice una cosa u otra, todavía faltan las definiciones oficiales", explicó.
De todas maneras, insistió en que el objetivo de su espacio es continuar trabajando sobre las necesidades de Paraná. También señaló que mantiene reuniones conintegrantes del MUR y contactos con vecinos, aunque consideró que todavía no corresponde iniciar formalmente una campaña.
"Creo que todavía no son tiempos de campaña", afirmó. A su entender, uno de los principales desafíos de los dirigentes será recuperar la confianza de una ciudadanía que atraviesa un período de desencanto con la política.
El desafío de recuperar la confianza de los vecinos
Varisco consideró que la desilusión de parte del electorado obliga a los partidos políticos a revisar sus formas de vincularse con la sociedad. En ese sentido, planteó que la construcción de propuestas debe estar acompañada por una recuperación de la esperanza ciudadana. "Hay que volver a enamorar al vecino, al ciudadano, para que el día de mañana vuelva a concurrir con ganas y esperanza a las urnas", expresó.
También analizó las dificultades para construir acuerdos entre los distintos sectores políticos que cuestionan al Gobierno nacional, pero que tampoco desean regresar a experiencias anteriores. "Hay una brecha cada vez más grande entre quienes no están de acuerdo con el Gobierno nacional y quienes no están de acuerdo con volver a políticas del pasado", sostuvo.
A pesar de esas diferencias, consideró que existen posibilidades de acercamiento entre dirigentes y espacios con preocupaciones compartidas. "Creo que puede llegar a encontrarnos a muchos de los que pensamos igual", señaló.
Convocan a un acto por los 43 años del triunfo de Raúl Alfonsín
Otro de los temas centrales de la entrevista fue la convocatoria organizada por el Movimiento de Unidad Radical para recordar las elecciones presidenciales del 30 de octubre de 1983, que marcaron el regreso de la democracia en Argentina.
Varisco anunció que el encuentro se realizará el viernes 30 de octubre, a las 18, en la plazoleta Yrigoyen, ubicada en la intersección de calles 25 de Mayo y Yrigoyen, en Paraná. La actividad estará abierta a militantes, dirigentes de distintos sectores del radicalismo y vecinos en general. "Vamos a estar en la plazoleta Yrigoyen conmemorando aquella histórica elección del '83, donde ganó Raúl Alfonsín", expresó durante la entrevista.
La dirigente remarcó que el significado de aquella jornada trascendió el resultado electoral y representó el inicio de una nueva etapa institucional después de la última dictadura militar. "Más allá del resultado, fue la elección que nos devolvió la democracia. Como decimos siempre, fue una vuelta a la vida", recordó.
“Hay que fortalecer los partidos políticos y respetar al que piensa distinto”
Al reflexionar sobre la actualidad, Varisco cuestionó el clima de confrontación política y defendió el diálogo como herramienta fundamental para resolver las diferencias.
"Hay que fortalecer los partidos políticos, respetar al que piensa distinto, la libertad de prensa y la libertad de expresión", manifestó.
La dirigente advirtió sobre la importancia de preservar los valores democráticos y mantener viva la memoria de lo ocurrido durante la última dictadura militar.
"Argentina vivió momentos espantosos, horribles, donde hubo torturas, desapariciones, y no podemos volver nunca más a eso", sostuvo.
También cuestionó las formas de confrontación que observa en la política nacional y afirmó que los resultados económicos no pueden justificar determinadas conductas.
"Por más que haya objetivos o logros económicos a nivel nacional, entendemos que la violencia nunca es una alternativa", expresó.
Las críticas de Varisco a la situación social y educativa
Durante la entrevista, la dirigente recordó una de las frases más conocidas de Raúl Alfonsín, vinculada con la relación entre democracia, alimentación, salud y educación.
"Con la democracia se come, con la democracia se cura y con la democracia se educa", citó, y consideró que esos principios mantienen vigencia frente a las dificultades económicas y sociales actuales.
Desde su perspectiva, el acceso a los alimentos, los medicamentos y la educación pública enfrenta obstáculos que requieren respuestas del Estado. "Hoy cada vez cuesta más llevar un plato de comida a la casa, acceder a la salud pública, a los medicamentos y ni hablar de la educación pública", manifestó.
Varisco también defendió el papel de la educación como herramienta de movilidad social y cuestionó las políticas nacionales que, según su análisis, afectan su financiamiento. "Entendemos que la educación iguala, genera oportunidades y ha sido fundamental para la Argentina. Hay que defenderla", afirmó.
Su mirada sobre las elecciones de Brasil y el escenario argentino
La dirigente también se refirió a la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, resultado que interpretó como una señal política relevante para la región.
"Creo que es una esperanza para ponerle un freno a esas formas y maneras que no compartimos", expresó.
Además, consideró que la movilización electoral brasileña dejó una enseñanza para los dirigentes argentinos, especialmente en relación con la necesidad de recuperar a quienes se alejaron de la participación política.
"Me impactó la elección de Lula y cómo el país hermano se dedicó a pelear por ese voto que estaba desencantado", sostuvo. Para Varisco, esa tarea también deberá formar parte de la agenda de los partidos políticos argentinos durante el próximo año.
Su actividad profesional y su incorporación a un organismo provincial
En otro tramo de la conversación, Varisco contó que actualmente desarrolla su actividad como abogada y que hace algunos meses comenzó a participar de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos.
"Hace dos o tres años abrí mi estudio jurídico. Me recibí de abogada hace unos años y hace un par de meses comencé a participar de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la provincia", explicó. La dirigente calificó esa incorporación como un desafío importante y aseguró que mantiene su participación en las actividades políticas de Paraná.
"Siempre seguimos con nuestro proyecto en la ciudad de Paraná, recorriendo y teniendo reuniones dentro de nuestro grupo político", resumió. De esta manera, dejó en claro que continuará combinando su actividad profesional con el trabajo partidario y la construcción de propuestas para la capital entrerriana.
Quiénes participarán del homenaje a Raúl Alfonsín
Sobre el encuentro previsto para el viernes, Varisco adelantó que será una actividad abierta, destinada a reunir a distintos sectores del radicalismo y a ciudadanos interesados en recordar el retorno democrático.
Entre los participantes mencionó al exdiputado nacional y convencional constituyente Rodolfo Parente y al expresidente del Comité Capital de la UCR, Ramiro Pereira. También habrá intervenciones de representantes de la Juventud Radical. "Voy a decir unas palabras, también algún amigo de la Juventud Radical de Paraná. Va a estar Rodolfo Parente, que fue diputado nacional", anticipó.
Finalmente, destacó que la conmemoración no debe quedar limitada a una expresión partidaria, sino convertirse en un espacio de encuentro ciudadano. "Es una invitación abierta a los distintos grupos dentro del partido y también a vecinos en general, porque creo que esa elección traspasa los partidos políticos y la bandera argentina tiene que estar más arriba que nunca", concluyó Lucía Varisco.