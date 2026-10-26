Liga Profesional 2027: proponen un torneo todos contra todos y sin división en zonas

La Liga Profesional 2027 podría experimentar una importante modificación en su sistema de competencia. Una propuesta que será debatida el próximo jueves por los dirigentes de los clubes de Primera División plantea eliminar la división en zonas y establecer un calendario en el que los 30 equipos se enfrenten entre sí durante el año, aunque se mantendrían los torneos Apertura y Clausura con sus respectivas instancias eliminatorias.

Según informó TyC Sports, el proyecto será analizado durante una reunión que se realizará en las oficinas de la Liga Profesional, ubicadas en Puerto Madero. La iniciativa busca modificar la organización del campeonato sin alterar la cantidad de participantes ni eliminar los títulos que actualmente se disputan.

El principal cambio sería la desaparición de las zonas A y B. En su lugar, cada equipo enfrentaría a los otros 29 participantes y disputaría un encuentro adicional correspondiente a la fecha de clásicos o emparejamientos. De esta manera, el calendario contemplaría 30 partidos por club para la clasificación general.

Cómo se disputarían el Apertura y el Clausura en 2027

La propuesta establece que los torneos Apertura y Clausura continuarían vigentes, aunque con una modalidad diferente para determinar a los equipos clasificados a los playoffs.

En la fecha 15 se realizaría el primer corte de la tabla de posiciones. Los 16 mejores equipos accederían a la fase eliminatoria para definir al campeón del Apertura, mientras que el resto quedaría fuera de esa instancia.

El mismo procedimiento se repetiría en la fecha 30, cuando se completaría el calendario de enfrentamientos y los 16 mejores ubicados en ese tramo disputarían los playoffs correspondientes al Clausura.

Se mantendría el campeón de la tabla anual

Otro aspecto central de la iniciativa es la continuidad del título de campeón de Liga, que se entrega al equipo que termina en el primer puesto de la tabla anual.

A diferencia del sistema actual, el nuevo formato permitiría que todos los participantes se enfrenten entre sí durante la temporada. De esta manera, el equipo que finalice en lo más alto de la clasificación habría jugado contra los otros 29 clubes de Primera División.

La propuesta también contempla mantener el sistema de clasificación a las competencias internacionales. Los campeones del Apertura, Clausura, Liga y Copa Argentina conservarían sus lugares, junto con los mejores ubicados en la tabla anual, de acuerdo con los criterios vigentes.

Qué pasaría con los descensos y la cantidad de partidos

Uno de los puntos que todavía no fue definido es el mecanismo de descensos. Los dirigentes deberán analizar si se mantiene el sistema actual o si se introducen modificaciones para adaptarlo al nuevo calendario.

También resta resolver cómo se compensaría la reducción de partidos correspondientes a la tabla anual y los promedios. Durante 2026, cada equipo disputará 32 encuentros que computan para ambas clasificaciones, mientras que el formato propuesto para 2027 contempla 30.

Esta diferencia de dos partidos será uno de los aspectos a considerar durante las negociaciones. Cualquier modificación deberá ser consensuada por los representantes de los clubes antes de avanzar con su implementación.