Vecinos denuncian robos y vandalismo en Paraná: “No dormimos tranquilos”

REDACCIÓN ELONCE
Vecinos de calle Andrés Pazos, en inmediaciones de avenida Ramírez, denunciaron reiterados hechos de inseguridad, daños a comercios y robos de luminarias. Tras un intento de robo durante la madrugada, reclamaron ante Elonce una solución a la falta de iluminación pública.
Los vecinos denuncian robos y vandalismo en Paraná, particularmente en calle Andrés Pazos, en inmediaciones de avenida Ramírez, donde aseguran que la oscuridad favorece los hechos delictivos. Comerciantes y residentes del sector manifestaron su preocupación por los ataques contra propiedades, el robo de cables y luminarias y los daños a vehículos estacionados. En diálogo con Noticias de la Noche, por Elonce, reclamaron soluciones ante una situación que, según expresaron, afecta su tranquilidad.
El reclamo se intensificó después de un intento de robo ocurrido durante la madrugada de este lunes. Un comerciante que abrió su negocio hace cuatro meses relató que un desconocido rompió la vidriera con intenciones de ingresar. La intervención de un vecino, que advirtió movimientos sospechosos y alertó a la Policía, permitió evitar que se concretara el robo.
"Anoche me llamó la Policía, como a las 2:30, para avisarme que habían querido entrar y rompieron el vidrio. Gracias al muchacho que llamó a la Policía, quedó en tentativa", contó el damnificado.
Rompieron la vidriera de un comercio durante la madrugada
El propietario explicó que los efectivos llegaron rápidamente y que, según le informaron, el sospechoso fue detenido a unas tres cuadras del establecimiento. Aunque no se registró el robo de mercadería, el ataque provocó daños materiales y aumentó su preocupación.
"Vinieron enseguida. Rompieron el vidrio, pero no alcanzaron a robar nada", señaló. Sobre la intervención policial, agregó: "Me dijeron que lo detuvieron como a las tres cuadras".
El comerciante indicó que cuenta con cámaras de seguridad, aunque las imágenes no permitieron identificar claramente al responsable. También manifestó su preocupación por la escasa iluminación del sector, donde recientemente se registraron robos de cables. "Tengo cámaras, pero como las tapo con una cortina no se veía muy bien. Lamentablemente, no pudimos ver a la persona", explicó.
Un vecino alertó a la Policía y evitó el robo
José, un comerciante de larga trayectoria en la zona, fue quien advirtió los movimientos sospechosos y dio aviso a las autoridades. Según relató, escuchó ruidos durante la madrugada y observó lo que ocurría a través de las cámaras de seguridad.
"Sentimos ruido, salí a la ventana y prendí las cámaras. Vimos que el tipo estaba acá, corrió hasta la esquina, después fue hasta la otra y se quedó parado un rato. Luego volvió y se quedó mirando", relató.
Ante esa situación, pidió a su esposa que se comunicara con la Policía. Los efectivos llegaron rápidamente, aunque el sospechoso ya se había retirado del lugar.
"Le dije a mi señora que llamara a la Policía porque a este pobre muchacho lo iban a dejar sin nada", recordó José.
“No dormimos tranquilos”, el reclamo de los residentes
El vecino aseguró que los hechos de inseguridad se repiten desde hace tiempo y afectan el descanso de quienes viven en el sector. Explicó que muchas familias permanecen pendientes de los ruidos y movimientos durante la madrugada por temor a nuevos ataques. "También tenemos que dormir. No dormimos tranquilos", expresó.
Entre los episodios mencionados, recordó el robo de luminarias instaladas por una vecina, la sustracción de cables del alumbrado público y daños contra vehículos estacionados en la calle. "Esta chica puso dos veces unas farolas hermosas en la puerta para iluminar su casa y se las robaron", relató.
También aseguró que, en otro episodio, delincuentes sustrajeron cables y baterías de un automóvil. Los residentes señalaron que la reiteración de estos hechos genera preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona.
Una vecina denunció que incendiaron un contenedor y dañaron su auto
Tamara, otra de las damnificadas, manifestó su indignación por los hechos que sufrió su familia. Según relató, un incendio provocado en un contenedor terminó afectando su automóvil. También denunció el robo de una luminaria de su vivienda. "Es inexplicable que puedan suceder estas cosas", manifestó durante la entrevista con Elonce.
La vecina cuestionó la reiteración de los episodios y aseguró que, según su percepción, las personas involucradas continúan circulando por el barrio pese a las intervenciones policiales.
"Uno se esfuerza para tener un negocio, para tener las cosas, vienen y te roban como si nada. Después siguen libres. No es justo porque, como dicen estos señores, no pueden descansar a la noche", expresó.
Aseguran que el cierre de una calle agravó la inseguridad
José explicó que vive en el sector desde hace 26 años y consideró que los problemas comenzaron a intensificarse después de que se modificara la circulación vehicular en las inmediaciones de avenida Ramírez.
Según su testimonio, el cierre de un tramo de la calle redujo considerablemente el tránsito y dejó el sector con escaso movimiento durante las noches.
"Hace 26 años que estamos acá. Cuando cerraron esta cuadra, no había tantos robos", recordó.
"Antes pasaban continuamente, había mucho movimiento. Ahora, con ese cierre, casi no hay tránsito. Estamos nosotros acá y de madrugada andan los dueños de lo ajeno", agregó.
Reclaman que reparen el alumbrado público
Además de los hechos de inseguridad, los residentes insistieron en la necesidad de recuperar las luminarias del sector. Aseguraron que el robo de cables dejó fuera de funcionamiento una farola y que, pese a los reclamos realizados ante el municipio, todavía no obtuvieron una solución.
Una vecina explicó que se comunicó reiteradamente con el servicio municipal de atención ciudadana, a través de la línea 147, para solicitar la reparación del alumbrado.
"Hace como un mes y medio que robaron los cables de esa farola. Llamo todas las semanas a la Municipalidad, al 147, a Alumbrado Público, que es a quien le corresponde", denunció. Finalmente, reclamó una respuesta de las autoridades ante una situación que, según los vecinos, afecta la seguridad y la tranquilidad del barrio.