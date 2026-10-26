Primera Nacional: empató Chicago, qué necesita Patronato y los resultados que definen el descenso

El descenso de la Primera Nacional se definirá en la última fecha y Patronato quedó comprometido en la lucha por mantener la categoría. El empate 1-1 de Nueva Chicago frente a San Martín de San Juan dejó al conjunto de Mataderos con 37 puntos, la misma cantidad que el Rojinegro, mientras que Chacarita alcanzó las 39 unidades tras vencer a Temperley.

La combinación de resultados complicó al equipo entrerriano, que perdió 2-0 frente a Agropecuario y desperdició la posibilidad de llegar a la última jornada con mayor tranquilidad. Ahora deberá visitar a Atlético Rafaela, mientras que sus rivales directos, Chacarita y Nueva Chicago, se enfrentarán en Villa Maipú.

Chicago, logró un empate.

Con apenas una fecha por disputarse, Patronato depende de sí mismo para asegurar la permanencia, aunque un empate o una derrota lo obligarán a esperar el resultado del encuentro entre el Funebrero y el Torito. La definición también contempla la posibilidad de disputar un partido desempate.

Qué resultados necesita Patronato para salvarse del descenso

El escenario más favorable para Patronato será conseguir una victoria frente a Atlético Rafaela. Si gana, alcanzará los 40 puntos y garantizará su continuidad en la Primera Nacional, independientemente de lo que suceda entre Chacarita y Nueva Chicago.

En caso de empatar en Rafaela, el Rojinegro llegará a las 38 unidades. Para salvarse directamente, necesitará que Chacarita derrote a Nueva Chicago. Si el encuentro entre ambos termina igualado, Patronato deberá disputar un desempate con el Torito, ya que los dos finalizarán con 38 puntos.

Si Patronato pierde, permanecerá con 37 puntos y quedará obligado a esperar una victoria de Chacarita. Ese resultado dejaría a Nueva Chicago con la misma cantidad de unidades que el equipo entrerriano y provocaría un partido desempate para determinar el descenso.

Todos los escenarios posibles para Patronato

La definición de la Zona B presenta distintas combinaciones que determinarán el futuro del conjunto paranaense.

Si Patronato gana: se salva directamente, sin depender de otros resultados.

Si Patronato empata y Chacarita gana: asegura su permanencia.

Si Patronato empata y Chicago empata: habrá desempate entre Patronato y Nueva Chicago.

Si Patronato empata y Chicago gana: el Rojinegro perderá la categoría.

Si Patronato pierde y Chacarita gana: habrá desempate entre Patronato y Nueva Chicago.

Si Patronato pierde y Chicago empata o gana: el Rojinegro descenderá.

De esta manera, el único resultado que le garantiza a Patronato la permanencia sin mirar otras canchas es una victoria frente a Atlético Rafaela.

Cómo llegaron Nueva Chicago y Chacarita a esta definición

Nueva Chicago igualó 1-1 con San Martín de San Juan en el estadio República de Mataderos, donde jugó sin público debido a una sanción por los incidentes registrados frente a Gimnasia de Jujuy. El empate le permitió alcanzar a Patronato, aunque no consiguió superar al conjunto entrerriano.

Por su parte, Chacarita venció 1-0 a Temperley y llegó a los 39 puntos. El triunfo modificó la situación de la zona baja y dejó al Funebrero con mejores posibilidades de conservar su lugar en la segunda categoría del fútbol argentino.

En la última jornada, Nueva Chicago visitará a Chacarita y tendrá la posibilidad de asegurar su continuidad con una victoria. El conjunto de Mataderos depende de sí mismo, mientras que el equipo de San Martín también necesitará sumar para evitar complicaciones.

Patronato se juega la permanencia ante Atlético Rafaela

El Rojinegro llegó a esta situación después de perder frente a Agropecuario, que se impuso con goles de Juan Cruz Vega y Braian Aranda. La derrota impidió que el equipo entrerriano tomara distancia de sus competidores directos.

La última fecha de la Primera Nacional tendrá dos partidos determinantes para resolver el descenso de la Zona B. Patronato visitará a Atlético Rafaela y Nueva Chicago enfrentará a Chacarita, en una definición que podría extenderse a un desempate.

Patronato tendrá la posibilidad de asegurar su permanencia con una victoria, mientras que cualquier otro resultado lo dejará pendiente de lo que suceda en Villa Maipú.