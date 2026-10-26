Boca habilitó la reserva de entradas para el Superclásico ante River: días y horarios

Boca habilitó la reserva de entradas para el Superclásico ante River, que se disputará el próximo domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura 2026. El club informó los días y horarios en los que sus socios podrán gestionar sus ubicaciones.

La institución presidida por Juan Román Riquelme estableció un cronograma escalonado para organizar el acceso de los simpatizantes al estadio Alberto J. Armando, de acuerdo con las distintas categorías de afiliación.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizará exclusivamente a través de la plataforma digital Boca Socios, donde los hinchas deberán ingresar en los horarios establecidos para reservar sus lugares.

Cuándo se pueden reservar las entradas para Boca-River

El cronograma difundido por Boca contempló diferentes fechas y horarios según la categoría de cada socio:

Socios activos y del interior: podrán reservar entradas generales desde este lunes 26 de octubre, a las 13.

podrán reservar entradas generales desde este lunes 26 de octubre, a las 13. Socios adherentes: tendrán habilitada la reserva de generales desde el martes 27 de octubre, a las 17.

tendrán habilitada la reserva de generales desde el martes 27 de octubre, a las 17. Abonados a platea: deberán confirmar su asistencia desde este lunes 26, a las 14, hasta el sábado 31 de octubre, a las 23.59.

deberán confirmar su asistencia desde este lunes 26, a las 14, hasta el sábado 31 de octubre, a las 23.59. Abono Solidario: la cesión y adquisición de ubicaciones estará disponible desde este lunes 26, a las 14, hasta la apertura de las puertas del estadio el día del partido.

la cesión y adquisición de ubicaciones estará disponible desde este lunes 26, a las 14, hasta la apertura de las puertas del estadio el día del partido. Socios vitalicios: podrán reservar lugares en plateas y populares desde el miércoles 28 de octubre, a las 14.

De esta manera, el club organizó distintas ventanas de acceso para distribuir las reservas y permitir que cada categoría de socios gestione su ingreso al encuentro.

Boca y River llegan al Superclásico con objetivos importantes

El partido tendrá una importancia especial para ambos equipos en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura 2026.

Boca llegará después de vencer a Independiente sobre la hora, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los playoffs. Además, el conjunto xeneize buscará sostener el liderazgo de la tabla anual y continuar en la pelea por su primer título del año.

Por su parte, River necesitará sumar una victoria para asegurar su clasificación a los playoffs. El equipo millonario afrontará el encuentro con la intención de conseguir un resultado favorable en uno de los compromisos más importantes de la temporada.

El Superclásico se jugará el domingo 1 de noviembre, a partir de las 15, en La Bombonera, donde se espera una importante concurrencia de simpatizantes locales.