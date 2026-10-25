River le ganó a Racing en el Monumental y llega encendido al Superclásico

River Plate venció 1-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura, con un gol de Lautaro Rivero tras una asistencia de Ángel Correa. El VAR anuló un tanto del delantero por una posición adelantada de Gonzalo Montiel.
River Plate le ganó 1-0 a Racing en el estadio Monumental, en el encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura. Lautaro Rivero convirtió el único gol del partido, después de conectar un centro enviado por Ángel Correa.
Seguí las incidencias del partido:
¡FINAL DEL PARTIDO!
47 minutos: cambio en River
Se fue Thiago Almada e ingresó Rafael Santos Borré.
¡Adicionaron cuatro minutos más!
41 minutos: cambio en Racing
Se fue Lodico e ingresó Francisco Fraga.
37 minutos: cambios en Racing
Ingresó Duván Vergara en lugar de Matías Zaracho y Adrián Fernández hizo lo propio por Conechny.
34 minutos: gran tiro libre de Almada
El volante de River se hizo cargo de la ejecución y sacó un remate que se fue besando el travesaño.
29 minutos: llegada de River
Tobías Andrada desbordó por la derecha, sacó un centro atrás exigido por la línea final y Montiel definió, de primera, por arriba del travesaño.
25 minutos: otra tapada de Cambeses
El guardameta le negó el gol a Thiago Almada tras arrojarse sobre su izquierda luego del disparo del surgido en Vélez.
22 minutos: cambios en Racing
Ingresan Lautaro Díaz y Leonardo Pérez, se fueron Matías Kranevitter y Alejandro Tello.
21 minutos: amonestado Conechny
El delantero de Racing saltó y chocó a Nicolás Otamendi, lo que le valió la tarjeta amarilla.
14 minutos: amonestado Alejandro Tello
El volante de Racing vio la amarilla por una falta sobre Montiel.
12 minutos: cambios en River
Se fueron Tomás Galván y Lucas Beltrán. Ingresaron Juan Cruz Meza y Lautaro Pereyra.
9 minutos: ¡Tapadón de Cambeses!
El arquero de Racing se lució cuando le negó el gol a Correa, que se había ido solo tras un pase de Lucas Beltrán.
8 minutos: arranque dubitativo de River
El Millonario no logra mantener la posesión del balón frente a la presión de Racing.
¡COMENZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
51 minutos: ¡GOL ANULADO!
El juez Rey Hilfer, tras una revisión en cabina, determinó que hubo fuera de juego de Montiel en el remate previo y su posición condicionó la respuesta de Cambeses.
46 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!
Ángel Corra definió con un toque tras el rebote que dejó Facundo Cambeses. El arquero de Racing había tapado dos remates seguidos.
41 minutos: amonestado Cannavo
El jugador de Racing vio la amarilla luego de una falta sobre Galván.
39 minutos: amonestado Zaracho
El volante de Racing se arrojó al piso en busca del balón, pero le pegó a Correa y se ganó la amarilla.
36 minutos: buena tapada de Beltrán
Gastón Lodico sacó un remate en la puerta del área y el arquero del elenco de Núñez mostró solvencia.
32 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER!
El Millonario armó con paciencia el espacio para que Ángel Correa saque un centro preciso para la llegada de Lautaro Rivero, que puso el 1-0 con un cabezazo certero.
LO FESTEJÓ CON EMOCIÓN Y BESÁNDOSE EL ESCUDO: Rivero ganó de cabeza y marcó el 1-0 de River contra Racing en el Monumental. https://t.co/SOJG62OxEW— SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2026
30 minutos: Beltrán, al borde del error
El arquero de River pifió en un intento de despeje, pero logró resarcirse y evitó que el peligro pase a mayores ante la presión de Racing.
26 minutos: no se lastiman en el Monumental
Tras un inicio prometedor, el último tramo se volvió predecible y ninguno de los dos equipos logra llegar con peligro.
15 minutos: ¡Preocupación en River!
Aníbal Moreno sintió una molestia y pidió el cambio. En su lugar ingresó Lucas Silva, que suma sus primeros minutos bajo el mando de Leonardo Ponzio.
10 minutos: ¡Se salvó River!
Santiago Beltrán tapó un remate de Tomás Conechny tras una salida fallida de Otamendi.
6 minutos: se acercó River
El Millonario exigió una buena tapada de Facundo Cambeses tras un remate de Montiel de zurda.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
River Plate y Racing se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Clausura en el estadio Monumental.
Formaciones confirmadas
River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.