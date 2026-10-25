Colón realizará una capacitación sobre pesca artesanal, normativa y seguridad en el río Uruguay

Colón será sede de una jornada de capacitación

La ciudad de Colón será sede de una jornada de capacitación sobre pesca artesanal, normativa vigente y seguridad en el río Uruguay. La actividad se realizará el martes 27 de octubre, de 10:30 a 12, en el Centro para el Desarrollo de Colón (CDC), con el objetivo de brindar herramientas a los trabajadores del sector y promover el uso responsable de los recursos pesqueros.

La propuesta es impulsada por la Municipalidad de Colón, a través de la Dirección de Industria, Producción y Empleo, y contará con la participación de representantes de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), del área de Recursos Naturales y Fiscalización del Gobierno de Entre Ríos y de Prefectura Naval Argentina.

Durante el encuentro se abordarán las reglamentaciones que regulan la actividad, las prácticas de pesca permitidas, la fiscalización y las medidas de prevención necesarias para navegar y trabajar en el río.

Pesca artesanal: formación y acompañamiento al sector

La pesca artesanal forma parte de las actividades tradicionales de las comunidades ribereñas y representa una fuente de trabajo y sustento para numerosas familias vinculadas históricamente con el río Uruguay.

En ese marco, la capacitación busca generar un espacio de intercambio entre pescadores, organismos de regulación y autoridades, para acercar información sobre las condiciones que rigen la actividad y promover buenas prácticas.

Uno de los ejes será la gobernanza y sostenibilidad de las pesquerías artesanales del río Uruguay, con contenidos vinculados con las reglamentaciones de la CARU y la conservación de los recursos naturales.

También se tratarán aspectos relacionados con la reglamentación y fiscalización en Entre Ríos, incluidos los límites establecidos, las artes de pesca permitidas y las prácticas recomendadas para el desarrollo de la actividad.

Seguridad en la navegación y prevención de riesgos

Otro de los puntos centrales de la jornada será la seguridad en la navegación, con una instancia a cargo de representantes de Prefectura Naval Argentina.

El espacio estará orientado a brindar información sobre medidas de prevención y procedimientos de seguridad para quienes desarrollan tareas de pesca en el ámbito fluvial.

La iniciativa apunta a fortalecer los conocimientos de los trabajadores y contribuir a la prevención de riesgos durante las jornadas de navegación y pesca.

Entregarán carnets de pesca artesanal en Colón

Como parte de las actividades, se realizará la entrega formal de carnets de pesca artesanal, en una instancia destinada a reconocer y acompañar a los trabajadores del sector.

La medida se enmarca en las gestiones que lleva adelante la Dirección de Industria, Producción y Empleo de la Municipalidad para facilitar la obtención y renovación de la documentación correspondiente.

Desde agosto de 2026, el Centro para el Desarrollo de Colón recibe documentación para realizar estos trámites, con el propósito de acompañar la regularización de la actividad.

Cronograma de la capacitación

La jornada del martes 27 de octubre tendrá el siguiente programa:

10:30: apertura de la jornada.

10:45: gobernanza y sostenibilidad de las pesquerías artesanales del río Uruguay, con contenidos sobre normativa de la CARU.

11:00: reglamentación y fiscalización en Entre Ríos, límites, artes de pesca permitidas y buenas prácticas.

11:30: seguridad en la navegación, prevención y procedimientos a cargo de Prefectura Naval Argentina.

11:45: reconocimiento al sector y entrega formal de carnets de pesca artesanal.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas en participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en este enlace.

Para realizar consultas sobre la capacitación o la gestión de carnets, pueden dirigirse a la Dirección de Industria, Producción y Empleo, en el Centro para el Desarrollo de Colón.