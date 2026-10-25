Urdinarrain realizará la 9ª Expo Ovina con gastronomía, música y tradiciones rurales

Urdinarrain se prepara para celebrar la 9ª Expo Ovina, Industrial, Comercial y Artesanal, un evento que reunirá durante dos jornadas a productores, artesanos, familias y visitantes de distintos puntos de la región. La propuesta combinará actividades vinculadas con la producción ovina, gastronomía, música y tradiciones rurales.

La exposición se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita. La organización está a cargo del grupo Cabañeros Unidos junto con la Municipalidad de Urdinarrain.

Entre las principales actividades se destacan la exposición y clasificación de distintas razas ovinas, el remate de reproductores, las demostraciones gastronómicas y los espectáculos artísticos. Además, esta edición incorporará el Concurso de Cordero Guacho, una propuesta destinada a acercar a niños y adolescentes a las costumbres del campo.

El Concurso de Cordero Guacho, una de las novedades

La primera edición del Concurso de Cordero Guacho se realizará el domingo 1 de noviembre, a las 17. La iniciativa busca promover las tradiciones rurales y la participación de los más chicos en una actividad vinculada con la cultura del campo.

Podrán participar niños y adolescentes acompañados por un adulto responsable y vestidos con atuendos tradicionales. El jurado tendrá en cuenta la presentación del cordero, la vestimenta típica, las destrezas y los aspectos relacionados con las tradiciones y el cuidado de los animales.

Se entregarán premios al primer y segundo puesto. Las inscripciones se realizan a través del teléfono 3446 641863.

Expo Ovina en Urdinarrain: cronograma del sábado 31 de octubre

La primera jornada comenzará a las 12 con la apertura de la exposición y la jura de clasificación de distintas razas ovinas. A las 14.30 se desarrollará la jura fenotípica de clasificación.

Por la tarde, a las 16, se ofrecerá un curso de bordado de fieltro a cargo de TRAMAGUA. Luego, a las 19, el cocinero Pitu Alfieri realizará una demostración gastronómica con la preparación de una gran cazuela popular.

La inauguración oficial de la muestra está prevista para las 19.30. Desde las 20, el escenario recibirá distintas propuestas musicales y de danza. El programa artístico incluirá al Ballet Folclórico del Taller Municipal, el grupo De la Tierra, Bandita Felicidad, Estilo Vargas y Omar Olivera y su Conjunto.

El programa del domingo 1 de noviembre

El segundo día de la Expo Ovina comenzará a las 11, con la apertura del predio. A las 12, Pitu Alfieri volverá a ofrecer una propuesta gastronómica, esta vez con la preparación de cordero a la estaca.

A las 13 se realizará el remate de reproductores, una de las actividades centrales para los productores y cabañeros que participarán de la exposición.

Durante la tarde continuará la programación con el Concurso de Cordero Guacho, previsto para las 17, y distintas actividades artísticas y culturales desde las 18.

Entre las presentaciones anunciadas se encuentran el Ballet Folclórico de Sebastián Carlini y un desfile inclusivo de prendas artesanales, con la participación del Hogar Igualar y la Escuela Arco Iris.

La música también tendrá un lugar destacado con las actuaciones de Omar Romero y su Conjunto, KUARTETEANDO ASÍ y Grupo Fantasía.