Cataratas del Iguazú: el caudal aumentó seis veces, cerraron circuitos y hay 154 evacuados en Misiones

Crecida de las Cataratas del Iguazú

Las Cataratas del Iguazú registran un caudal seis veces superior al promedio histórico y este domingo 25 de octubre permanece cerrado el Circuito Superior del lado argentino. Las intensas lluvias en la cuenca provocaron una importante crecida del río, mientras que en distintos puntos de Misiones se contabilizan 154 evacuados, 124 viviendas afectadas y múltiples cortes viales.

Durante el sábado 24 de octubre, el caudal de las Cataratas alcanzó los 9,5 millones de litros de agua por segundo, equivalentes a 9.500 metros cúbicos por segundo, frente a un promedio histórico de 1.500 m³/s.

Ante las previsiones de nuevos aumentos del nivel del río, la Administración de Parques Nacionales dispuso el cierre preventivo del Circuito Superior durante toda la jornada del domingo, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores, publicó Radio Cataratas.

Qué circuitos están cerrados en las Cataratas del Iguazú

En el lado argentino, el Circuito Superior permanece cerrado preventivamente debido al incremento del caudal y las condiciones de seguridad.

En Brasil, las autoridades del Parque Nacional do Iguaçu (ICMBio) y la concesionaria Urbia+Cataratas mantienen cerrado el puente peatonal de las Cataratas.

También están suspendidos temporalmente los recorridos por los senderos Poço Preto y Bananeiras.

El resto de los circuitos y miradores continúa habilitado, por lo que las visitas al parque se desarrollan en los sectores autorizados.

Los equipos técnicos de ambos países monitorean la evolución del río y evaluarán la reapertura de los espacios afectados cuando las condiciones lo permitan.

El río Iguazú alcanzó los 28 metros y suspendieron servicios fluviales

Según el informe policial difundido este domingo, a las 7, el río Iguazú alcanzó los 28 metros en Puerto Iguazú, donde continúa suspendido el servicio fluvial.

La creciente también obligó a cerrar pasos fronterizos sobre los ríos Paraná y Uruguay.

Sobre el Paraná permanecen cerrados diez pasos fluviales, entre ellos los de Eldorado, Puerto Rico, Puerto Leoni y Corpus Christi.

En el río Uruguay están suspendidos los cruces de El Soberbio, Panambí, Alba Posse y San Javier.

Las autoridades mantienen el seguimiento de los niveles de los ríos y las condiciones de navegación.

Los temporales dejaron 154 evacuados y 124 viviendas afectadas

Las lluvias registradas desde el 22 de octubre provocaron inundaciones y daños en distintas localidades de Misiones.

De acuerdo con el reporte policial, 154 personas fueron evacuadas y 124 viviendas resultaron afectadas.

También se informaron pérdidas materiales en galpones pertenecientes a cinco familias dedicadas a la producción tabacalera.

La Policía de Misiones mantiene operativas sus 15 unidades regionales, con tareas de prevención, asistencia a los damnificados y monitoreo de las zonas afectadas.

Caminos y puentes cortados por las inundaciones

Las crecidas de arroyos y ríos provocaron restricciones de circulación en distintos puntos de la provincia.

Entre los sectores afectados se encuentran Profundidad, sobre la ruta provincial 204 por el desborde del arroyo Garupá, y San Ignacio, en el puente Yabebiry.

También se registran inconvenientes en El Soberbio, en el puente Yabotí que permite acceder a los Saltos del Moconá, y en Colonia Victoria, por la crecida del arroyo Piray Miní.

En Alba Posse, el puente Pindaytí sobre la ruta provincial 2 permanece habilitado únicamente para emergencias.

Además, hay sectores afectados en 9 de Julio, Corpus Christi y Andresito, donde se registraron desbordes de arroyos.

En Campo Ramón continúa cortado un camino debido a un desmoronamiento.

Por otra parte, este domingo a las 8 fue habilitado el puente Tabay, sobre la ruta provincial 7 en Jardín América, para vehículos de hasta 20 toneladas.

Las rutas nacionales 12 y 14 mantienen circulación normal, según el último reporte policial.