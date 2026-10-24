Murió uno de los hombres más longevos de Argentina a cuatro días de su cumpleaños: tenía 118 años

Manuel Moisés Álvez, considerado uno de los hombres más longevos de Argentina, murió este jueves a los 118 años en el paraje Las Tunas, en la localidad misionera de San Vicente. Su fallecimiento se produjo cuatro días antes de su cumpleaños número 119.

La Policía de Misiones confirmó la noticia luego de recibir un aviso cerca de las 12.40. Efectivos de la Comisaría Segunda se trasladaron hasta la vivienda, ubicada sobre el kilómetro 34 de la ruta provincial 13, y solicitaron la intervención de un médico policial para constatar el deceso.

Tras examinar el cuerpo, el profesional determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático. También estimó que el fallecimiento había ocurrido entre tres y seis horas antes de la llegada de los agentes. De acuerdo con la información publicada por el medio local El Territorio, no consideró necesaria la realización de una autopsia.

Una vida de más de un siglo en Misiones

Según la fecha de nacimiento que figuraba en su documento, Álvez había nacido el 26 de octubre de 1907. Su historia trascendió los límites de Misiones y despertó interés por su excepcional longevidad, aunque no contaba con una certificación independiente que lo acreditara oficialmente como el hombre más longevo del país.

Durante sus últimos años vivió en el paraje Las Tunas, acompañado por familiares que se ocupaban de sus cuidados. En San Vicente era reconocido como uno de los pobladores históricos de la zona, donde su vida estuvo ligada al trabajo rural y al desarrollo de la región.

Álvez trabajó en tareas de campo y participó en la apertura de caminos. Su historia también estuvo atravesada por las dificultades para acceder a documentación personal, una situación que recién pudo resolver cuando tenía más de un siglo de vida.

Obtuvo su primer DNI a los 114 años

Manuel Moisés Álvez consiguió su primer Documento Nacional de Identidad a los 114 años, mediante un procedimiento de inscripción tardía. El trámite se realizó con el acompañamiento del Registro Provincial de las Personas de Misiones, en el marco del programa Indocumentado Cero.

La falta de documentación había dificultado durante años su incorporación formal a distintos sistemas estatales. Una vez que obtuvo el DNI, pudo iniciar gestiones para acceder a beneficios previsionales y cobertura social.

Parte de sus papeles se había perdido tiempo atrás, luego de que se incendiara la casilla en la que vivía, según recordaron sus familiares.

Sus hábitos y el aprendizaje de la armónica

En 2022, su sobrina nieta Liliana Rodríguez había contado que Álvez era un hombre tranquilo y que conservaba un buen estado de salud para su edad. También había señalado que mantenía una rutina sencilla, disfrutaba de comer carne y tomaba mucha agua.

Entre sus pasatiempos, había aprendido a tocar la armónica más de una década antes. El instrumento se convirtió en una de las actividades que disfrutaba durante sus últimos años en Las Tunas.

Ese mismo año, cuando cumplió 115 años, efectivos de la Policía de Misiones se acercaron a su vivienda con una torta y un regalo para celebrar junto a él y su familia. El encuentro quedó registrado en imágenes que mostraron al hombre mientras soplaba las velas y recibía los saludos.

La celebración tuvo un significado especial: además de festejar sus 115 años, Álvez recibió su primer DNI después de haber pasado décadas sin contar con documentación.