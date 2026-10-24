Entre Ríos monitorea la situación hídrica y 10 departamentos están bajo alerta amarilla

El Gobierno de Entre Ríos continúa monitoreando la situación hídrica en todo el territorio provincial y al momento no se registran personas evacuadas. Persiste una alerta amarilla para 10 departamentos de la provincia.
La Dirección Provincial de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, emitió un nuevo informe de situación sobre el comportamiento de los cursos fluviales y la asistencia en las localidades ribereñas. Actualmente, el panorama general se mantiene controlado en los distintos departamentos.
Por otra parte, según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), dependiente del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), rige un alerta amarilla para los departamentos de La Paz, Paraná, Diamante, Villaguay, Nogoyá, San Salvador, Federal, Feliciano, Federación y Concordia, mientras que para el resto de la provincia rige una situación verde.
Situación por localidad:
CONCORDIA
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 10.06 mts BAJA
Altura de alerta: 11.00 mts
Evacuación: 12.50 mts
COLÓN
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 6.58 mts ESTACIONARIO
Altura de alerta: 7,10 mts
Evacuación: 7.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
FEDERACIÓN
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 2.79 mts BAJA
Altura de alerta: 3.90 mts
Evacuación: 4.20 mts
Cantidad de evacuados: 0
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Altura del rio: 5.10 mts BAJA
Altura de alerta: 5.30 mts
Evacuación: 6.30 mts
Cantidad de evacuados: 0
GUALEGUAYCHÚ
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Gualeguaychú 2.60 ESTACIONARIO
Altura de alerta 3.50
Altura de evacuación 3.80
Cantidad de evacuados: 0
Boca Gualeguaychú 2.50 ESTACIONARIO
Altura de alerta 2.90 mts
Altura de evacuación 3.10 mts
LA PAZ
Día 24/10/2026 00:00 hs.
La Paz 5.54 CRECE
Altura de alerta 5.80 mts
Altura de evacuación 6.15 mts
Cantidad de evacuados: 0
Cantidad de autoevacuados: 1 familia
HERNANDARIAS
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Hernandarias 4.67 CRECE
Altura de alerta 5.50 mts
Altura de evacuación 6.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
PARANÁ
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Paraná 3.99 CRECE
Altura de alerta 4.70 mts
Altura de evacuación 5.00 mts
Cantidad de evacuados: 0
DIAMANTE
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Diamante 4.37 CRECE
Altura de alerta 5.30 mts
Altura de evacuación 5.50 mts
Cantidad de evacuados: 0
VICTORIA
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Victoria 3.87 CRECE
Altura de alerta 4.60 mts
Altura de evacuación 4.90 mts
Cantidad de evacuados: 0
IBICUY
Día 24/10/2026 00:00 hs.
Ibicuy 0.90 CRECE
Altura de alerta 2.00 mts
Altura de evacuación 2.30 mts
Cantidad de evacuados: 0