Reinventar 2026 reunió a las pymes entrerrianas para compartir experiencias y desafíos

Reinventar 2026: El ADN de las Pymes celebró su quinta edición en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con una jornada dedicada a compartir experiencias de emprendedores, reflexionar sobre las dificultades del sector productivo y recuperar la confianza como motor para desarrollar nuevos proyectos. El encuentro fue organizado por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y contó con la cobertura de Elonce.

La actividad reunió a empresarios, comerciantes y emprendedores que escucharon las historias de cinco disertantes con trayectorias diferentes, pero atravesadas por desafíos comunes: la necesidad de adaptarse, superar obstáculos, innovar y sostener sus objetivos. Las experiencias abarcaron desde la producción de alimentos y bebidas hasta la comunicación digital, la actividad rural y la inclusión de personas con discapacidad.

El presidente de FEDER, Silvio Farach, destacó que el objetivo de la propuesta fue mostrar las experiencias reales que existen detrás de cada emprendimiento, incluidas las dificultades que muchas veces quedan fuera de los relatos de éxito. En ese sentido, señaló que la confianza resulta fundamental para quienes buscan iniciar o mantener una actividad económica.

Farach destacó la importancia de recuperar la confianza

Durante el encuentro, Farach explicó que Reinventar nació como un espacio para acercar experiencias que puedan servir de estímulo a quienes desarrollan una actividad productiva o tienen intención de emprender.

“La confianza en la vida es todo”, afirmó el dirigente en diálogo con Elonce, al referirse al eje elegido para esta quinta edición.

Además, consideró importante que los emprendedores puedan compartir tanto sus logros como las dificultades que atravesaron para sostener sus proyectos. “A veces te ven como que sos un exitoso y muchas veces estamos más rodeados de fracasos que de éxitos en sí”, reflexionó.

Para Farach, conocer esas experiencias permite comprender que los resultados de una empresa no dependen únicamente de una buena idea, sino también del esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de afrontar situaciones adversas.

“Este foro intenta eso, recuperar la confianza, devolverle el estímulo a la gente”, expresó.

El presidente de FEDER también se refirió a las demandas que realizan las entidades empresariales y sostuvo que deben entenderse como propuestas orientadas a mejorar las condiciones para producir y trabajar.

“Cuando los sectores productivos de la provincia de Entre Ríos hacen una demanda, no es que hacen un reclamo en contra de; hacemos una demanda a favor del emprendimiento, de la economía social, de la economía cotidiana”, manifestó.

Cinco historias para mostrar el ADN emprendedor

La programación reunió a cinco protagonistas que compartieron sus recorridos personales y profesionales, con experiencias vinculadas con distintos sectores de la economía y la sociedad.

Entre los disertantes estuvo Gerardo Acevedo, de Concepción del Uruguay, impulsor de las marcas Siete Colinas y Séptimo Destilado. Su trayectoria comenzó con la elaboración de cerveza artesanal y posteriormente incorporó nuevas bebidas, entre ellas gin, whisky y ron de miel.

También participó Micaela Trocello, productora ganadera oriunda de Viale que actualmente vive en el distrito Quebracho. A través de las redes sociales comenzó a mostrar las actividades cotidianas del campo, la crianza de animales y las experiencias de pequeños productores.

Desde Gualeguaychú llegó Gabriela de la Torre, creadora de Amandoté, un emprendimiento dedicado al desarrollo de yerba mate e infusiones naturales, mientras que Beto Magliocchini compartió su experiencia como creador de Paraná COME, un proyecto de comunicación gastronómica que también lo llevó a trabajar en la gestión de redes sociales de más de 60 empresas.

El quinto expositor fue Wenceslao Moreno, médico residente de Neurología en Rosario, quien compartió su historia de vida con parálisis cerebral y una reflexión sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

Gerardo Acevedo y la importancia de seguir soñando

Uno de los testimonios estuvo vinculado con la capacidad de transformar un emprendimiento frente a circunstancias inesperadas.

Gerardo Acevedo recordó que su empresa debió modificar su forma de comercialización durante la pandemia, cuando el cierre de los bares afectó directamente la venta de cerveza artesanal. La incorporación del envasado en latas permitió sostener la actividad y abrió el camino hacia nuevos desarrollos.

REINVENTAR 2026: EL ADN DE LAS PYMES - WENCESLAO MORENO – MÉDICO, RESIDENTE DE NEUROLOGÍA

Posteriormente, junto con sus socios, avanzó en la elaboración de bebidas destiladas y en un proyecto de gin producido a partir de arroz entrerriano, en colaboración con un molino de San Salvador. También incursionó en la vitivinicultura mediante una bodega familiar.

“Si me preguntás qué hice diferente, nunca dejé de soñar y me sigo emocionando con elaborar productos”, expresó a Elonce.

El emprendedor destacó su satisfacción por haber podido estudiar en Entre Ríos y desarrollar sus proyectos en la provincia. Además, manifestó su deseo de que existan mayores oportunidades para que los jóvenes puedan quedarse, trabajar y crecer en su lugar de origen.

Micaela Trocello y las oportunidades que surgieron desde el campo

La historia de Micaela Trocello mostró cómo una actividad tradicional puede encontrar nuevas oportunidades mediante las herramientas digitales.

La joven, oriunda de Viale, contó que siempre estuvo vinculada con la vida rural y que actualmente se dedica principalmente a la ganadería. Hace aproximadamente un año comenzó a compartir videos sobre sus tareas cotidianas, los animales, la huerta y las herramientas que utilizan los pequeños productores.

REINVENTAR 2026: EL ADN DE LAS PYMES - GIULIANA SOTELLO - MELINA BOZZANO

Sus publicaciones despertaron el interés de personas de diferentes edades, especialmente de seguidores mayores que comparten recuerdos y conocimientos sobre las actividades del campo.

“En cuanto a creación de contenido, no hay que tener vergüenza, hay que pararse delante de la cámara, prenderla y hablar”, señaló a Elonce.

La productora explicó que la experiencia también le permitió vincularse con marcas interesadas en promocionar productos relacionados con el sector rural. Además, destacó que el intercambio con sus seguidores se convirtió en una fuente permanente de aprendizaje.

Wenceslao Moreno y el desafío de eliminar barreras

La jornada también incorporó una mirada sobre la inclusión, las oportunidades y la importancia de superar los obstáculos que pueden presentarse durante la vida.

Wenceslao Moreno, médico residente de Neurología que tiene parálisis cerebral, compartió su experiencia personal y profesional, desde las dificultades que atravesó durante su infancia hasta el cumplimiento de su objetivo de estudiar Medicina.

En su exposición destacó que las barreras no siempre están relacionadas con las condiciones físicas de una persona, sino también con las limitaciones que impone el entorno, como la falta de accesibilidad y los prejuicios sociales.

REINVENTAR 2026: EL ADN DE LAS PYMES - WENCESLAO MORENO – MÉDICO, RESIDENTE DE NEUROLOGÍA

“No quiero que te definan por la discapacidad, sino que te definan por el nombre, por el apellido, por la persona que sos”, expresó durante la entrevista con Elonce.

Moreno también dejó un mensaje para quienes buscan concretar sus proyectos: “No bajen los brazos, no dejen de apostar a lo que sueñan, no dejen de intentarlo”.

Su participación permitió ampliar la reflexión sobre el concepto de reinventarse, más allá de la actividad empresarial, y abordar la importancia de generar condiciones para que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades.

Gabriela de la Torre y la innovación a partir de una experiencia personal

Otra de las historias que se conocieron fue la de Gabriela de la Torre, emprendedora de Gualeguaychú y creadora de Amandoté.

La empresaria contó que su proyecto comenzó hace ocho años, a partir de inquietudes personales relacionadas con la alimentación y la búsqueda de productos naturales. Antes de dedicarse a las infusiones, trabajaba en el diseño y tenía una fábrica de muebles.

REINVENTAR 2026: EL ADN DE LAS PYMES - GABRIELA DE LA TORRE – FUNDADORA DE AMÁNDOTE

Su interés por las plantas y la yerba mate la llevó a investigar sobre materias primas, procesos de elaboración y nuevas combinaciones de productos, con el acompañamiento de especialistas y productores.

“No es necesario inventar grandes cosas. Quizás todo lo que tenemos a nuestro alcance es pensar un poquito en cómo lo mejoramos”, reflexionó ante Elonce.

De la Torre explicó que la curiosidad fue uno de los principales motores de su emprendimiento y destacó la importancia de buscar nuevas alternativas a partir de productos y costumbres que forman parte de la vida cotidiana.

Beto Magliocchini y la comunicación gastronómica

El encuentro también contó con la participación de Beto Magliocchini, creador de Paraná COME, una propuesta que reúne experiencias y recomendaciones gastronómicas.

REINVENTAR 2026: EL ADN DE LAS PYMES - BETO MAGLIOCCHINI – CREADOR DE PARANÁ COME

Su recorrido estuvo vinculado con la creación de contenido digital y el desarrollo de estrategias de comunicación para emprendimientos comerciales.

El proyecto le permitió ampliar su actividad y actualmente participa en la gestión de redes sociales de más de 60 empresas, una experiencia que refleja las oportunidades que pueden surgir a partir de la comunicación y las plataformas digitales.

Su participación completó una programación que reunió emprendimientos de distintos rubros y mostró diferentes maneras de transformar una idea en una actividad económica.

El valor de emprender y sostener los proyectos

En el balance de la jornada, Farach remarcó que el espíritu emprendedor no está limitado a quienes tienen una empresa, sino que también se expresa en las decisiones y proyectos personales.

“Emprendedores somos todos. Algunos lo hacen por necesidad, pero lo más exacto y lo que nunca erra es cuando lo hacés por vocación”, sostuvo.

También destacó que la pasión por la actividad elegida resulta fundamental para afrontar las dificultades que aparecen durante el desarrollo de un emprendimiento.

REINVENTAR 2026: EL ADN DE LAS PYMES - RICARDO DIAB - PRESIDENTE DE CAME

“Si vos no amás lo que hacés, si esto que estás haciendo no lo hacés con pasión, es muy difícil que lo hagas bien”, afirmó.

Con historias vinculadas con la producción, la innovación, la comunicación y la superación de obstáculos, Reinventar 2026 cerró su quinta edición en Paraná con un mensaje centrado en la confianza y en la importancia de sostener los proyectos, incluso frente a las dificultades.

La propuesta de FEDER permitió que emprendedores entrerrianos compartieran sus experiencias con otros integrantes del sector productivo y que sus recorridos sirvieran como punto de partida para reflexionar sobre los desafíos de emprender en la provincia.