Reinventar 2026: quiénes son los cinco disertantes y cómo participar del encuentro

La quinta edición de Reinventar 2026 se realizará el sábado 24 de octubre, desde las 9, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con una propuesta destinada a comerciantes, emprendedores y personas interesadas en desarrollar proyectos propios. La actividad es organizada por la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y contará con cinco disertantes que compartirán sus experiencias personales y profesionales.

El vicepresidente primero de la entidad, Daniel Rinaldi, visitó los estudios de Elonce y explicó que el encuentro buscará ofrecer herramientas de motivación para afrontar las dificultades que atraviesan quienes desarrollan actividades comerciales.

“Nos hemos encontrado con gente que tenía ganas de dejar su actividad comercial y que, después de participar de este evento, encontró herramientas para seguir peleándola”, destacó Rinaldi al referirse al impacto de las ediciones anteriores.

Un encuentro para quienes buscan reinventarse

El dirigente explicó que Reinventar no estará centrado en proyecciones económicas ni contenidos técnicos, sino en historias reales de personas que lograron transformar sus actividades y superar dificultades.

“Queremos transmitir los valores de la resiliencia, de la posibilidad de reinventarse cuando la situación se pone difícil y que siempre hay que tener una esperanza para salir adelante”, expresó.

Además, destacó el crecimiento de la convocatoria. “Arrancamos con 400 personas en el primer evento y en el último tuvimos alrededor de 700”, recordó.

Para Rinaldi, estos encuentros también permiten generar contactos y vínculos comerciales entre emprendedores de distintas localidades. “El comercio es el motor de las comunidades, de las ciudades y del país en su conjunto”, sostuvo.

Quiénes serán los cinco disertantes

La nueva edición contará con cuatro representantes de Entre Ríos y un profesional de Rosario, quienes compartirán sus experiencias en diferentes ámbitos.

Micaela Trocello: creadora de contenido vinculada con las actividades rurales, que logró reunir alrededor de 180.000 seguidores en redes sociales.

Beto Magliochini: emprendedor y creador de contenido relacionado con la gastronomía, reconocido por sus propuestas y encuentros presenciales.

Gabriela de la Torre: fundadora de Amando T, emprendimiento dedicado a elaborar bebidas a base de yerba mate, frutas y flores.

Gerardo Acevedo: emprendedor del departamento Uruguay, creador de la cerveza artesanal Siete Colinas.

Wenceslao Moreno: médico residente de neurología en el Hospital Eva Perón de Rosario, quien compartirá su experiencia de vida y su trayectoria profesional conviviendo con parálisis cerebral.

La importancia de adaptarse a las nuevas tecnologías

Durante la entrevista, Rinaldi también hizo referencia a los cambios que experimentó el comercio con el crecimiento de las plataformas digitales y las redes sociales.

Explicó que, antes de la pandemia, desde la Federación Económica impulsaban capacitaciones sobre comercialización digital, aunque resultaba difícil conseguir la participación de comerciantes tradicionales.

“La pandemia generó ese quiebre, generó esa posibilidad obligada porque la realidad impone”, señaló.

En ese sentido, consideró que las herramientas digitales se volvieron fundamentales para sostener y desarrollar emprendimientos, especialmente frente a los nuevos hábitos de consumo.

Cómo participar de Reinventar 2026

El encuentro tendrá lugar el sábado 24 de octubre, desde las 9, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná.

Las inscripciones podrán realizarse mediante los centros comerciales de cada localidad o a través de los canales oficiales de la Federación Económica de Entre Ríos.

"Reinventar 2026": el desafío de las PYMES

Según explicó Rinaldi, la entrada tendrá un costo de $20.000 para quienes no sean socios de las instituciones comerciales. Los asociados podrán gestionar su participación mediante las entidades que los representan.

Finalmente, el dirigente confirmó que se entregarán entradas para sortear entre los televidentes de Elonce, a través del programa GPS, durante la próxima semana.