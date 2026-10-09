Invitan a la Feria de Emprendedores Unidos en Plaza Loreto de Paraná: habrá 110 puestos y shows en vivo

REDACCIÓN ELONCE
La octava edición de la Feria de Emprendedores Unidos se realizará este domingo 11 de octubre, de 15:30 a 21, en Plaza Loreto de Paraná. Habrá propuestas gastronómicas, artesanías, regalos para el Día de la Madre y espectáculos musicales. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al lunes 12.
La Feria de Emprendedores Unidos en Plaza Loreto tendrá su octava edición este domingo 11 de octubre, con la participación de más de 110 emprendedores de Paraná. La propuesta se desarrollará de 15:30 a 21 y ofrecerá productos de distintos rubros, gastronomía y espectáculos para toda la familia.
Brenda Lara, una de las organizadoras, brindó detalles a Elonce sobre la jornada que se prepara en barrio Loreto. "Vamos a realizar una feria con aproximadamente 110 emprendedores que nos van a estar acompañando con muchísimos rubros de distintos tipos”, expresó.
La iniciativa contará con puestos gastronómicos, panificados, artesanías y diferentes productos para regalar. Según explicó Lara, la propuesta estará especialmente orientada a quienes buscan anticipar sus compras para el Día de la Madre.
Espectáculos y actividades para toda la familia
Además de los puestos comerciales, la feria ofrecerá una programación artística con presentaciones de baile folclórico, ritmos latinos a cargo de las profesoras Cecilia y Débora y un espectáculo musical de Pablo Molina.
La organizadora destacó que esta será la octava edición del encuentro y extendió la invitación a los vecinos. "Los invitamos a todos a pasar una linda tarde", manifestó durante la entrevista.
En cuanto a las condiciones climáticas, Lara aclaró que si llueve el domingo 11, la feria se reprogramará para el lunes 12 de octubre, manteniendo el horario de 15:30 a 21 horas.
Dónde queda Plaza Loreto
La actividad se desarrollará en Plaza Loreto, ubicada entre las calles Doctor Solari y Menecler de López, detrás del predio del Club Argentino Juniors, en la zona de avenida Jorge Newbery.
Los interesados podrán conocer más detalles sobre los emprendimientos participantes y las distintas propuestas a través de Instagram, en la cuenta @emprendedores_unidos.feria.
De esta manera, la feria se suma a las alternativas recreativas del fin de semana largo en Paraná, con una jornada destinada a acompañar a los emprendedores locales y ofrecer opciones para disfrutar en familia.