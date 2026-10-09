Paraná Ladies Run Mixta: 400 corredores participarán de la carrera este domingo

La Paraná Ladies Run Mixta tendrá una nueva edición este domingo 11 de octubre, con la participación de 400 corredores y una propuesta que, por primera vez, incluirá a hombres. La presentación oficial se realizó en el shopping Paso del Paraná, con la presencia de organizadores, autoridades municipales y representantes comerciales.

Horacio Barrionuevo, organizador del evento, explicó a Elonce que la incorporación de participantes masculinos busca fortalecer el carácter familiar de la carrera. "Las mujeres decidieron que los varones podían incorporarse y es una buena oportunidad para que corra la familia", expresó.

La competencia contará con dos distancias: 3 kilómetros participativos, que podrán recorrerse caminando, trotando o corriendo, y 8 kilómetros competitivos, con cronometraje. La largada será a las 9 horas desde la zona de Sala Mayo, en Puerto Nuevo, donde también estará ubicada la llegada.

Horacio Barrionuevo, organizador del evento (Elonce)

Cupos agotados y una propuesta familiar

Barrionuevo confirmó que los 400 cupos disponibles ya fueron cubiertos, aunque no descartó nuevas inscripciones si se producen bajas o se habilitan lugares adicionales.

Además, destacó que las remeras oficiales tendrán una imagen característica de Paraná, realizada por la artista local Cynthia Fistraiber. "Nosotros decimos que la remera es una obra de arte porque va firmada por la autora", señaló.

La jornada comenzará a las 7:30 horas con el retiro de kits, destinado exclusivamente a corredores que no residen en Paraná, y se extenderá hasta las 8:30 horas. A las 8:45 horas se realizará la entrada en calor, mientras que la largada está prevista para las 9 horas. Al finalizar la carrera habrá un encuentro recreativo con música en vivo y festejos para los participantes.

El impacto turístico de la carrera

Agustín Clavenzani, presidente del Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR), destacó a Elonce que aproximadamente un tercio de los corredores proviene de otras ciudades, lo que demuestra la importancia turística de los eventos deportivos.

Por su parte, Roque Ahumada, gerente de Marketing del shopping Paso del Paraná, valoró la convocatoria y confirmó el acompañamiento comercial a la iniciativa.

La jornada combinará deporte, turismo y actividades recreativas, en el marco del fin de semana largo de octubre y en vísperas del Día de la Madre.